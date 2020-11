Variante Toyota Innova Touring Sport abandonnée en Inde

Toyota a silencieusement supprimé la variante Innova Touring Sport de son site officiel en Inde. La variante Touring Sport a été lancée en 2017 et est apparue comme une variante plus sportive du monospace standard.

Toyota avait lancé une variante plus sportive de l’Innova Crysta appelée Touring Sport en 2017, mais maintenant, cette variante a été abandonnée. Toyota a supprimé la variante Innova Touring Sport de son site officiel. La variante Touring Sport comportait essentiellement des améliorations cosmétiques par rapport au modèle standard et elle avait l’air assez sinistre pour une Innova Crysta. Le modèle était évalué entre Rs 19,53 lakh et Rs 24,67 lakh avant d’être abandonné.

Toyota a abandonné la variante Innova Touring Sport en Inde.

L’Innova Touring Sport a les mêmes options de moteur sous le capot que l’Innova classique. Cela comprenait le moteur diesel de 2,4 litres de 150 ch ou le moteur à essence de 2,7 litres de 166 ch. Les deux moteurs pouvaient être équipés d’une boîte manuelle à 5 vitesses ou d’une boîte de vitesses à convertisseur de couple à 6 vitesses. La boîte de vitesses automatique n’était cependant réservée qu’à la finition haut de gamme ZX. Selon la version, la variante Touring Sport commandait une prime de Rs 53000 à Rs 1,38 lakh par rapport à l’Innova Crysta régulière.

La variante Touring Sport avait une identité distincte et vous pouviez facilement la distinguer de l’Innova classique. En fait, les différenciateurs étaient principalement des améliorations cosmétiques extérieures qui comprenaient des jantes en alliage noircies, des phares fumés et des entourages de phares antibrouillard ainsi qu’une garniture en plastique noir reliant les feux arrière. Il y avait aussi un badge « Touring Sport » sur le hayon et il était exclusivement disponible en deux teintes de peinture – Wildfire Red et Pearl White.

À l’intérieur, la variante Touring Sport présentait un revêtement entièrement noir et des surpiqûres rouges contrastantes. Même la garniture en faux bois sur le tableau de bord était finie en rouge bordeaux tandis que le bois sur le dessus de la direction était fini en noir. La liste des équipements restait par ailleurs identique à l’Innova Crysta standard pour chacune des versions sur lesquelles elle était disponible. Certaines des caractéristiques phares de l’Innova Crysta comprennent un infodivertissement à écran tactile avec navigation à bord, régulateur de vitesse, climatisation, phares automatiques, sept airbags, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière et antipatinage.

La variante Touring Sport de côté. Toyota a très bientôt un lifting pour l’Innova Crysta. Le modèle a déjà fait ses débuts en Indonésie et il devrait arriver dans notre pays d’ici l’année prochaine. L’Innova Crysta rénovée fait l’objet d’une refonte de conception importante et devrait également bénéficier de quelques fonctionnalités supplémentaires à l’intérieur. Les prix pourraient commencer autour de Rs 16 lakh (ex-salle d’exposition). Il rivalisera avec les MG Hector Plus et Mahindra Marazzo.