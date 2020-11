Outrides – Quatrième diffusion ce jeudi

Square Enix et le développeur People Can Fly ont également la quatrième diffusion Outriders annoncé, qui sera disponible ce jeudi

Comme vous pouvez le dire à l’avance, il s’agit de la campagne de publication et du contenu qui apparaîtra après la sortie et exigera tout de chaque Outrider, une explication détaillée de la quatrième année (le technomancien) et des réponses à certains des plus fréquemment demandés. interroge le OUTRIDERS-Communauté, pour laquelle un Q&A avec les développeurs est prévu.

Le quatrième épisode de la Outriders L’émission sera diffusée en ligne le jeudi 5 novembre à 18h00, heure allemande.

Outriders joue en tant que jeu de tir en coopération dans un monde de science-fiction complètement nouveau et sombre et est un véritable hybride de genre qui combine la profondeur et l’art narratif d’un RPG avec des combats rapides et des pouvoirs incroyables. Les joueurs deviennent un Outrider, un pionnier d’un passé oublié qui renaît avec des pouvoirs destructeurs.

Le jeu de tir de People Can Fly et Square Enix External Studios permet aux joueurs de trouver leur style de jeu individuel, d’améliorer leurs pouvoirs et de collecter des armes et des équipements dévastateurs tout en s’engageant dans un voyage épique où la survie est importante.

Outriders apparaîtra après le dernier report le 2 février 2021.