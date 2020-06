Valorant, un démarrage timide sur Twitch

Valorant a marqué les joueurs, mais aussi la presse spécialisée lors du lancement de sa phase bêta sur Twitch. Malheureusement, la hype autour du jeu est un peu retombée et même la sortie officielle du jeu n’a pu redresser l’audience déclinante sur Twitch.

Avec plus d’un million de viewers début avril pour le lancement de sa version bêta, Valorant a mis le monde vidéoludique sens dessus dessous. Le jeu n’était même pas encore sorti à l’époque et la bêta était seulement l’apanage d’un petit nombre de joueurs ayant reçu une clé.

Mais voilà, plus la sortie du jeu approchait, moins les gens s’intéressaient au jeu sur la plateforme, éclipsé de sa place de catégorie la plus vue au profit de Just Chatting. À l’époque il était permis de croire que la sortie officielle du jeu allait redonner un coup de pouce au dernier né des studios Riot Games. Il n’en fut rien.

Une version bêta plus suivie que la sortie officielle

Selon le site Sullygnone, une page web qui propose de multiples statistiques sur la plateforme de live streaming pour joueur, le pic de viewers ayant vu la bêta est beaucoup plus important que ceux ayant suivi le lancement officiel.

Effectivement, si on prend en compte un échantillon du nombre d’heures durant laquelle la vidéo a été regardée, le résultat est saisissant. Par rapport à la phase bêta et au lancement officiel qui s’est déroulé sur une semaine, les joueurs ayant suivi la bêta sont largement plus nombreux. Jugez vous-même : 168,7 millions d’heures rien que pour la bêta contre 18,7 millions d’heures pour la sortie du jeu. Soit dix fois moins que pour le stream en phase bêta.

Avec un score aussi maigre pour un jeu de ce calibre, Valorant ne figure même plus dans le top 5 des catégories les plus regardées. Un classement dominé de la tête et des épaules par Just Chatting, LoL (League of Legends), Fortnite, Grand Theft Auto 5 (GTAV pour les intimes) et enfin Call of Duty.

Riot Games a « triché » lors de la bêta ?

Pour expliquer cette chute vertigineuse, plusieurs hypothèses sont avancées. Et il y en a une qui tient très bien la corde : Riot Games aurait abusé des Twitch Drops durant la bêta. Explications : Des clés pour la bêta fermée de Valorant étaient distribuées sur la plateforme via des streams réguliers. Cela a eu pour but de doper le nombre de joueurs regardant le Stream de la bêta, car ils espéraient ainsi recevoir une clé.

Il y aussi le contexte sanitaire au moment du stream. Avec un monde qui tourne au ralenti depuis le mois de mars et la moitié des êtres humains confinés chez eux, Twitch a connu ainsi sa meilleure affluence depuis son lancement.

En dernier lieu, il est utile de préciser que Valorant est le deuxième projet de l’année pour Riot Games. Il arrive juste après Legends of Runeterra ce qui fait que l’éditeur a misé sur sa notoriété grandissante pour donner un coup de pouce à Valorant.