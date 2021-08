Vikings Valhalla : pourquoi Netflix parie autant sur la suite de l’histoire des Vikings ?

Vikings : Valhalla est le dernier spin-off de la série phare Vikings de History Channel qui arrivera bientôt sur Netflix, mais pourquoi la plateforme mise-t-elle autant sur le succès de cette suite ?

La plupart des discussions sur les spin-offs et les séries dérivées à venir de séries populaires tournent autour de Game of Thrones. Alors que plusieurs d’entre eux seraient en cours de réalisation et qu’aucun ne s’est encore concrétisé, l’univers le plus intriguant qui a été confirmé pour une extension est celui des Vikings.

La date de sortie de Vikings Valhalla, la nouvelle série Netflix est toujours attendue

La saison 6 de Vikings, qui s’est terminée en décembre 2020, a connu une fin différente de celle de Game of Thrones. Il n’est donc pas surprenant que l’optimisme règne autour d’un spin-off de Vikings.

Le fait de se terminer mieux que prévu a contribué à maintenir Vikings dans les bons livres des fans et dans la culture pop. Sa popularité a même permis à la propriété de passer du petit écran aux jeux avec le titre de la machine à sous Vikings.

L’héritage le plus durable de Vikings est sans doute ses origines. Fondée sur des récits historiques, c’est la chaîne History Channel, souvent ironique, qui a diffusé l’émission. La série, qui suit les récits de l’histoire tout en les dramatisant pour les regarder de plus près, était bien faite, bien écrite, mettait en vedette de grands acteurs et semble maintenant être l’étape logique des documentaires historiques dramatisés vers une forme de divertissement plus axée sur le divertissement.

Vikings Valhalla mise sur de nombreux nouveaux acteurs et actrices pour le succès de la série

Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour Vikings : Valhalla, qui sera diffusé sur Netflix. Cependant, Netflix a déjà montré quelques images des coulisses du projet qui est déjà en cours de réalisation. Le créateur de Vikings, Michael Hirst, ainsi que Jeb Stuart, ont déclaré que l’histoire de la série dérivée se déroulera 100 ans après la fin de la saison 6 de la série originale.

Vikings : Valhalla mettra en scène la vie de Guillaume le Conquérant, qui était d’origine viking, ainsi que d’autres Vikings célèbres tels que Freydís Eiríksdóttir, Leif Erikson et Harald Hardrada. Ces personnages historiques emblématiques seront incarnés par Frida Gustavsson (The Witcher) dans le rôle de Freydís et Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) dans celui de Leif.

Dans ce contexte, l’Angleterre se soulève contre les Vikings, la fin de l’ère viking approchant. Au cœur de l’histoire se trouve le trône d’Angleterre, laissé vacant après la mort du roi Édouard le Confesseur. Leif arrive avec ses proches du Groenland pour revendiquer le trône, tandis que Harald rassemble une armée pour faire de même.

Vikings : Valhalla n’a peut-être pas encore de date de sortie, mais Netflix parie sur son succès, surtout avec The Last Kingdom qui s’achève avec sa prochaine saison. Avec le même créateur derrière la série, les fans peuvent à juste titre être optimistes quant au spin-off.