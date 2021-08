Control Z saison 3 : que sait-on de la suite de la série Netflix ?

La série dramatique mexicaine Control Z de Netflix est centrée sur la vie tumultueuse des étudiants de l’école nationale, qui se retrouvent tourmentés par de mystérieux méchants. Une boîte de pandore de sombres secrets sur le corps étudiant est révélée, ce qui déclenche une séquence d’événements haletants et violents qui englobe tout le monde dans l’école. La saison 2 continue d’augmenter les enjeux alors que les étudiants et les membres du corps professoral commencent à être mortellement blessés, et même le personnage central aux yeux clairs, Sofia, constate que sa compréhension de la situation s’effondre. Un cliffhanger vraiment brutal nous fait réclamer une autre saison, qui ne peut pas venir assez vite. Si vous ressentez la même chose, alors vous êtes au bon endroit. Betanews vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur la saison 3 de Control Z.

Date de sortie de Control Z Saison 3

La saison 2 de Control Z a été diffusée dans son intégralité le 4 août 2021 sur Netflix. La saison se compose de 8 épisodes, chacun d’une durée de 30 à 40 minutes.

En ce qui concerne la saison 3, il n’y a toujours pas d’annonce officielle quant à savoir si elle a reçu le feu vert. Cependant, les fans ont de nombreuses raisons de garder espoir pour une potentielle saison 3 car l’histoire de la série est loin d’être terminée. Comme la saison 1, la saison de suivi se termine également par un cliffhanger brutal qui laisse de nombreux points de l’intrigue en suspens et soulève encore plus de questions. Plusieurs arcs d’histoire, comme celui du père de Sofia, se sont poursuivis depuis le début de la série et restent incomplets, ce qui rend probable que le récit original devait se poursuivre pendant plusieurs saisons. Par conséquent, bien que l’émission ne soit pas encore éclairée, il est fort probable que les co-créateurs de l’émission, Carlos Quintanilla et Miguel García, aient déjà une bonne idée de ce qu’impliquera une saison 3 potentielle.

Bien sûr, le nombre de téléspectateurs continue d’être un facteur majeur dans le feu vert des saisons suivantes. La saison 2 a reçu le feu vert de Netflix environ une semaine après la première de la saison 1. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à attendre que les chiffres d’audience de la saison 2 soient analysés et que la plateforme de streaming décide de renouveler ou d’annuler. Les critiques relativement favorables de l’émission laissent présager au moins une saison de plus. Compte tenu des cycles de sortie des saisons précédentes, nous pouvons nous attendre à voir la saison 3 potentielle de Control Z mi 2022.

Casting de la saison 3 de Control Z

Le casting de la série, qui représente principalement des personnages étudiants de l’École nationale, est dirigé par Ana Valeria Becerril, qui rédige Sofia. Elle est aidée par son fidèle ami Javier (Michael Ronda) et obsédée par son camarade de classe psychotique Raúl (Yankel Stevan). D’autres camarades de classe notables qui jouent des rôles importants sont Isabela (Zión Moreno), Luis (Luis Curiel), Alex (Samantha Acuña), Natalia (Macarena Garcia Romero), Maria (Fiona Palomo), Pablo (Andres Baida), Gerry (Patricio Gallardo) , Dario (Iván Aragón), Ernesto (Xabiani Ponce de León), Rosita (Patricia Maqueo) et Valeria (Kariam Castro).

Le directeur de l’école est Quintanilla (Rodrigo Cachero), qui a une liaison avec la mère de Sofia, Nora (Rocío Verdejo). Les personnages secondaires incluent également Bruno (Mauro Sanchez Navarro), Gabriela (Lidia San José), Susana (Thanya López) et Lulú (Renata del Castillo).

Dans une potentielle saison 3, nous nous attendons à ce que la plupart des acteurs reprennent leurs rôles, à l’exception notable de Thanya López, dont le personnage de Susana meurt dans la finale de la saison 2. Malgré le personnage de Luis Curiel, Luis, également décédé, il est susceptible de se présenter dans des flashbacks dans les saisons futures possibles.

Intrigue de la saison 3 de Control Z

La saison 2 se termine avec Alex étant découvert comme le vengeur qui a violemment tourmenté les élèves de l’école dans le but de leur faire ressentir les mêmes remords qu’elle. Elle est poussée par la mort tragique de son ami Luis et le possible départ de son amante Gabriela. Dans les derniers moments tendus, une impasse sur le toit de l’école entraîne une bagarre pour un sac d’argent, et la nouvelle directrice de l’école, Susana, tombe du bord.

La potentielle saison 3 s’ouvrira probablement avec les étudiants présents aux prises avec la mort brutale de leur principal. Étant donné qu’une grande partie de l’impasse a été diffusée sur les réseaux sociaux, Sofia, Javier, Raúl, Gerry, Alex et d’autres pourraient être incriminés dans le meurtre potentiel. Raúl commencera également probablement à traquer son ancien ami Pablo, qui s’enfuit avec tout l’argent du premier dans les derniers instants de la saison 2. Encore une fois, on peut s’attendre à ce que les élèves de l’École nationale soient tourmentés par un autre camarade de classe, ou éventuellement un caractère extérieur, pour leurs actions égoïstes. L’ancien principal timide Quintanilla revenant en tant que personnage méchant pourrait s’avérer être un point de complot digne dans la saison potentiellement à venir.