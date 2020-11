«  Utopia  » annulé par Amazon après 1 saison

«Utopia» se fait chez Amazon après une seule saison, a déclaré un individu avec des connaissances à TheWrap.

Le drame était de Gillian Flynn, auteur de «Gone Girl» et «Sharp Objects», et mettait en vedette John Cusack et Rainn Wilson.

«Utopia» suit «un groupe de fans de bandes dessinées qui se rencontrent en ligne et se lient sur leur obsession d’une bande dessinée apparemment fictive appelée« Utopia »», par Amazon. «Ensemble, Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson (Desmin Borges) et Grant (Javon« Wanna »Walton) découvrent des significations cachées dissimulées dans les pages de ‘Utopia’, prédisant des menaces pour humanité. Ils se rendent compte que ce ne sont pas seulement les ingrédients d’un complot; ce sont des dangers très réels qui prennent vie en ce moment même dans leur monde. Le groupe se lance dans une aventure à enjeux élevés, les mettant face à face avec le célèbre personnage central de la bande dessinée, Jessica Hyde (Sasha Lane), qui les rejoint dans leur mission de sauver le monde tout en gardant ses propres secrets.

«Utopia» a créé sa seule et unique saison en septembre.

Flynn avait précédemment parlé à TheWrap de ses projets pour une deuxième saison potentielle, affirmant qu’elle «avait toujours l’intention qu’il y ait une saison 2» de son adaptation de la série télévisée britannique du même nom de Dennis Kelly. Ce ne sera bien entendu plus le cas.

La nouvelle «Utopia» a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.