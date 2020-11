Top Gun: Miles Teller de Maverick a vu le film et parle des avantages émotionnels

Est-ce que quelqu’un devrait mentionner le titre du drame d’action des années 80 du réalisateur Tony Scott? Top Gun dans une conversation polie, «le besoin de vitesse» vient presque immédiatement à l’esprit. L’héritage du film a beaucoup misé sur la bravade de Tom Cruise et la narration élégante et appropriée à la période qui l’a maintenu à un statut légendaire à ce jour. Cependant, il y a un atout caché que la suite du film, Top Gun: Maverick, semble désireux de tirer profit. Le premier gros indice vers cette hypothèse vient de l’une des stars du film, Miles Teller, qui a vu le film et a l’impression qu’il offre une récompense assez émotionnelle que les fans vont vraiment creuser.