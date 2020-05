Une star héréditaire à la une de M.Night Shyamalan! – Africadaidly

Alex Wolff, star de « Hereditary » (et « Jumanji: Welcome to the Jungle »), jouera dans le prochain film de M.Night Shyamalan, un film enveloppé de mystère qui est hébergé chez Universal.

Alors que le « Glass » helmer a annoncé que le casting avait commencé sur son Twitter il y a quelques jours, mais Collider a dit qu’ils avaient des informations sur qui avait décroché les rôles.

Selon le site, Wolff, Eliza Scanlen («Little Women»), Thomasin McKenzie («True History of the Kelly Gang»), Aaron Pierce («Krypton») et Vicky Krieps («Phantom Thread») seront sur le bloc de crédit .

En septembre dernier, Universal a annoncé que Shyamalan écrirait et réaliserait deux thrillers originaux pour le studio, qui les sortiraient en salles le 26 février 2021 et le 17 février 2023, respectivement.