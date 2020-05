The Mandalorian Season 2 Boba Fett Castin Revealed – / Film

Eh bien, vous ne pouvez pas faire une émission sur un Mandalorien sans inclure le gars le plus célèbre à avoir jamais porté l’armure. Bounty célèbre Boba Fett, qui a été tué dans Le retour des Jedi mais est devenu incroyablement populaire au cours des décennies, car en raison d’apparitions dans des romans, des bandes dessinées et des jeux vidéo, il jouera un rôle dans la saison 2 de la série Disney + Le Mandalorien. Et dans un casting qui apportera le sourire à tous ceux qui apprécient la continuité, il sera interprété par Temuera Morrison, qui a endossé le rôle de Jango Fett dans Star Wars Episode II: L’attaque des clones.

Le Hollywood Reporter raconte l’histoire de Morrison retournant dans une galaxie très, très loin. Bien que non confirmé par Disney ou Lucasfilm, les antécédents du commerce parlent d’eux-mêmes ici, et nous sommes prêts à le croire. Après tout, Le Mandalorien a fait un travail exceptionnel pour combler à la fois les préquelles et la trilogie originale des films, et ce casting ressemble à la pièce du puzzle que nous ne savions même pas que nous recherchions.

Morrison est un acteur exceptionnel (je me souviens très bien de sa performance terrifiante dans Une fois étaient des guerriers). Pourtant, la plupart des gens le connaissent probablement mieux Attaque des clones, où il a joué le chasseur de primes impitoyable Jango Fett, dont l’ADN est devenu la source de l’armée des clones de l’empereur Palpatine, ainsi que son fils cloné, Boba. Cependant, Jango n’a pas vécu pour voir le rôle du générique de fin, perdant la tête dans un combat avec le maître Jedi Mace Windu plus tard dans le film. Boba Fett est resté masqué tout au long de la trilogie originale, mais comme il est un clone de son père, nous pouvons imaginer qu’ils partagent les mêmes caractéristiques. Et maintenant, ce casting l’a confirmé.

Non confirmé: comment Boba Fett a survécu en tombant dans le Sarlacc Pitt sur Tatooine, l’une des ruines les plus gracieuses de l’histoire du cinéma.

Ce casting amène avec lui quelques autres questions au-delà de « comment diable Boba a-t-il survécu? » Des questions comme « Cette mystérieuse silhouette a-t-elle été aperçue dans les derniers moments de la saison 1 » The Gunslinger « en fait Boba Fett? » et « Qu’en est-il de Cobb Vanth, le personnage de la Guerres des étoiles livres qui ont volé l’armure supposée morte de Boba Fett? » Nous verrons.

Au-delà Guerres des étoiles, Les autres travaux récents de Morrison comprennent Moana et Aquaman, donc il n’est pas étranger à Disney ou aux blockbusters. Il rejoint Rosario Dawson, jouant la version live-action de Ahsoka Tano, dans The Mandalorian saison 2. Cette saison semble absolument pleine à craquer, et nous sommes très heureux de voir ce qui nous attend quand elle arrivera plus tard cette année.

