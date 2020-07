Une photo non autorisée de Staline: le moment où il a été informé que les Allemands étaient sur le point de prendre Kiev, 1941

Une photo non autorisée de Staline à l’intérieur du Kremlin montre le moment même où il a été informé que les armées allemandes avaient avancé à Kiev (août 1941). Ce que vous voyez ici est un homme qui jusqu’à quelques semaines auparavant avait une confiance absolue dans le plan A, et qui n’a plus de plan B.

La photo a été prise par le rédacteur en chef de Komsomolskaya Pravda. Le photographe a secrètement défié les ordres de le détruire car il était réputé ne pas montrer Staline sous un jour positif.

L’opération Barbarossa, l’attaque allemande contre l’Union soviétique, a été la plus grande opération militaire de la Seconde Guerre mondiale. Il a déployé des milliers d’avions, des chars, des canons d’artillerie et plus de six millions de soldats. En outre, cela a amené l’un contre l’autre deux des régimes probablement les plus totalitaires de l’histoire.

Cependant, dans les premières semaines de l’opération, cela ne ressemblait pas à l’affrontement de deux géants. L’avancée allemande semblait être une marche estivale facile – l’Armée rouge était tout simplement incapable de les défier. Les commandants soviétiques étaient confus et la direction de l’État était introuvable.

La croyance de Staline était si forte qu’Hitler n’attaquerait pas qu’il fut complètement déconcerté lorsqu’il réalisa dans la nuit du 21 juin que les Allemands arrivaient. Il a été choqué lorsque son ministre des Affaires étrangères, Molotov, lui a remis une déclaration de guerre allemande. À ce moment, seule sa colère l’empêcha de s’effondrer.

Staline a sans aucun doute été influencé par cette désinformation. Il ne croyait pas, cependant, qu’en dernier ressort, Hitler s’écarterait des traditions de l’Ostpolitik de Bismarck, exigeant que l’Allemagne évite toute implication militaire en Russie lorsqu’elle est engagée à l’ouest. En même temps, il avait une conception exagérée de la puissance et de l’influence des généraux allemands au point même de croire que, contrairement aux instructions spécifiques d’Hitler, ils essayaient de précipiter la guerre contre la Russie.

Parmi les membres du Politburo et du Haut Commandement soviétique, la ferme opinion était que la guerre serait évitée en 1941. Jdanov soutenait que l’Allemagne était prise par la guerre contre la Grande-Bretagne et incapable de combattre sur deux fronts. Le 20 mars 1941, le général Filipp Golikov, chef du renseignement militaire, soumit à Staline un rapport sur la concentration des troupes allemandes dans les régions frontalières, mais exprima l’opinion que l’information devait provenir des services de renseignement britanniques et allemands. Début mai, Kouznetsov a envoyé un rapport similaire à Staline, donnant des informations reçues de l’attaché naval soviétique à Berlin sur l’imminence de la guerre. Comme Golikov, il a annulé la valeur du rapport en ajoutant qu’à son avis, l’information était fausse et plantée par une agence étrangère.

Staline a en fait eu une dépression mentale pendant quelques mois après l’invasion, il n’a donné aucun ordre qui a conduit au chaos au front et n’a fait qu’accélérer l’avance allemande. Il se retira dans sa datcha et finalement quelques généraux soviétiques vinrent lui rendre visite. Quand il a ouvert la porte, il s’attendait à être arrêté et exécuté, mais au lieu de cela, ils l’ont supplié de les conduire et ont insisté pour que personne d’autre ne puisse le faire. Ce moment lui fit réaliser combien il avait de pouvoir. La politique de purge de Staline a fonctionné: ils étaient totalement dépendants de lui et aucun n’avait le moindre courage.

L’opération Barbarossa a ouvert le front de l’Est, dans lequel plus de forces ont été engagées que dans tout autre théâtre de guerre de l’histoire. La région a connu certaines des plus grandes batailles de la guerre, les atrocités les plus horribles et les pertes les plus importantes (pour les forces soviétiques et de l’Axe), qui ont toutes influencé le cours de la Seconde Guerre mondiale et l’histoire ultérieure du XXe siècle. Les armées allemandes ont finalement capturé quelque cinq millions de soldats de l’Armée rouge soviétique, dont la majorité ne sont jamais revenus vivants.

(Crédit photo: Komsomolskaya Pravda / Staline: En attendant Hitler, 1929-1941 – par Stephen Kotkin).