Une famille en or sur TF1 : date de diffusion, nouveautés, on vous dit tout sur la nouvelle version présentée par Camille Combal

in

Vous avez aimé « Une famille en or » et vous attendez avec impatience l’arrivée d’une nouvelle version ? Eh bien, vous serez content d’apprendre que TF1 a enfin annoncé la date de lancement de la nouvelle version du célèbre jeu télé et comme promis, ce sera avant la rentrée. Cette version Camille Combal sera donc diffusée à partir du mardi 31 août, mais ce sera en deuxième partie de soirée ou plus précisément à 23H35, après le nouveau numéro de l’édition All-Stars de « Koh-Lanta ». Une grosse soirée en perspective nous attend alors à cette date. À quoi les fans devront-ils alors s’attendre dans cette nouvelle version du divertissement ? C’est justement ce dont nous allons vous parler dans cet article.

Petit rappel du concept du jeu « Une famille en or »

Même si TF1 et sa nouvelle animatrice, Camille Combal nous ont promis une nouvelle version du divertissement, le concept restera inchangé. Comme toujours, deux familles devront ainsi s’affronter sur le plateau afin de répondre à des questions données par un panel de Français. Et évidemment à la clé, les gagnants empocheront un jackpot de 100 000 euros. Un cocktail qui promet aux téléspectateurs de passer un grand moment de suspense devant leur écran de télévision.

Les nouveautés de la version 2.0

Ayant été coproduite par Fremantle et Ellimac Productions, cette version 2.0 du célèbre jeu télé « Une famille en or » a été totalement revue afin de correspondre à ce que la nouvelle génération de téléspectateurs cherche actuellement. De nouveaux décors, un nouvel animateur, de l’humour à gogo, des sketchs et surtout de nouvelles questions parfois insolites, voilà ce que TF1 nous réserve à partir du 30 août.

Devinez qui prend les commandes #UneFamilleenOr ? C'est @CamilleCombal Nouveau décor, nouvel animateur, nouvelles questions… Seul le titre ne change pas ! "Une Famille en Or"… enfin pas vraiment Une Famille en Or d’avant mais c’est presque pareil… Mardi 31/8 à 23h30 @TF1 pic.twitter.com/1Sq4qQNPqA — TF1 Pro (@TF1Pro) August 10, 2021

Et si vous avez déjà eu l’occasion de voir le teaser, certains d’entre vous ont peut-être remarqué que l’animatrice était au milieu d’un incroyable décor de l’univers de « Jumanji ». Mais, malgré ces changements et surtout pour rassurer les fans, comme nous l’avons déjà précisé plus haut, les fondamentaux du jeu n’ont pas été modifiés. Sinon, il faut également savoir que 25 numéros ont été enregistrés jusque-là, donc la chaine diffusera chaque semaine, deux épisodes inédits du divertissement de 23h35 à 01h30.

Cette fois-ci sera peut-être la bonne

Si vous avez suivi les débuts du jeu télé, vous savez surement qu’il a été lancé pour la première fois sur La Cinq en 1986 et était encore à l’époque connu sous le nom de « C’est beau la vie » avec Alain Gillot-Pétré comme animateur. Cependant, ce que vous ne savez pas peut-être, c’est qu’il s’agit d’une adaptation de célèbres formats américains « Family Feud » ou encore « Family Fortunes » et qui malheureusement a rencontré plusieurs échecs.

En effet, après un moment, faute d’audience cette première adaptation a été abandonnée, puis relancée en 1990 par TF1. Avec sa nouvelle formule sur le thème de la famille, la chaine réussit à réaliser d’incroyables audiences et plusieurs animateurs vont successivement tenir les rênes du divertissement comme Patrick Roy, Bernard Montiel, Laurent Cabrol et Pascal Brunner jusqu’en 1999. Après un nouvel arrêt, Christophe Dechavanne relance la machine en 2007 toujours sur TF1 jusqu’en 2014. Le jeu est ensuite revenu sur TMC en 2015 avec Arnaud Tsamere, avant de se retrouver sur C8 en 2017, mais sous le nom de « Family Battle » avec Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi. Bref, jusqu’ici, des retours sans lendemain, mais qui n’ont pas visiblement découragé TF1 de retenter sa chance.

Une programmation qui ne plait pas à tout le monde

Eh oui, après l’annonce des heures de diffusion a malheureusement gâché la surprise que TF1 a voulu faire aux fans du jeu « Une famille en or ». En effet, cette programmation n’a pas fait l’unanimité puisque nombreux sont les internautes qui se sont exprimés à ce sujet sur les réseaux sociaux.

« Et pourquoi pas le faire à 3h du matin ? Non mais franchement vous croyez que tout le monde va se coucher si tard ? », « 23h30 et avec Camille que vous mettez à toutes les sauces, c’est une mauvaise idée. Je regrette l’époque avec Christophe Dechavanne », « sérieux ? 23h30 ? », « 23h30 ? C’est une blague ? » a-t-on lu par exemple sur Twitter juste après l’annonce.

Malgré les heures de diffusion, on espère tout de même que cette fois-ci, la célèbre émission pourra enfin faire ses preuves après ce long chemin qu’elle a déjà parcouru. Donc, si vous avez aimé le concept et si vous voulez voir comment Camille Combal s’en sort en tant que nouvel animateur, rendez-vous ce 30 août sur TF1 à partir de 23H35.