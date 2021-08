One Piece épisode 988 : date de sortie, streaming et spoilers

One Piece dépeint la vie et les aventures de son héros, Monkey D. Luffy, un célèbre capitaine pirate. Luffy a grandi en admirant Shanks le Roux et veut un jour trouver le trésor titulaire, qui appartenait à l’origine au légendaire roi des pirates Gol D. Roger. Au cours de la première partie de la série, Luffy recrute plusieurs personnes talentueuses pour ce qui allait devenir l’Équipage du Chapeau de Paille. L’anime est basé sur une série de mangas shounen créée par Eiichiro Oda. Il en est actuellement à sa 20e saison. Voici tout ce que vous devez savoir sur son prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 988 de One Piece

L’épisode 988 de One Piece, intitulé « Les renforts arrivent ! Le commandant des pirates de Barbe Blanche !’, sortira le dimanche 22 août 2021 à 9h00. Il est produit par Toei Animation Studio, qui a également créé d’autres dessins animés bien connus comme “Dorohedoro” et “Dragon Ball Z”. Tatsuya Nagamine, Kōhei Kureta et Aya Komaki sont actuellement affiliés à la série en tant que réalisateurs, et Shōji Yonemura supervise l’écriture du scénario. Kohei Tanaka et Shirō Hamaguchi ont fourni la musique.

Où regarder One Piece Episode 988 en streaming ?

Les épisodes de One Piece sont diffusés simultanément avec des sous-titres originaux en japonais et en anglais sur AnimeLab (Australie et Nouvelle-Zélande), Crunchyroll, Funimation et One Piece Official Channel. Funimation diffuse simultanément la version doublée en anglais des épisodes. One Piece avec doublage anglais est également disponible sur Hulu et Netflix.

Crunchyroll diffuse la version espagnole sous-titrée de l’anime, tandis que Netflix diffuse la version espagnole doublée dans certains pays d’Amérique du Sud. Des versions doublées en italien, allemand, russe et portugais sont disponibles sur Crunchyroll. Des variantes allemandes et russes sont également disponibles sur Wakanim. Les épisodes appartenant à l’Arc Wano peuvent être diffusés sur Anime-on Demand. La version doublée en français peut être visionnée sur Anime Digital Network (ADN). Les fans japonais peuvent regarder l’anime sur Netflix Japon avec un son original et des sous-titres japonais.

One Piece Episode 988 Spoilers

Dans l’épisode 987, malgré avoir été frappé par Kid, Apoo se lève et commence à riposter. Queen dit aux Beast Pirates qu’ils peuvent tuer les intrus. Voulant devenir membre des Tobiroppo, Haccha attaque Kid et d’autres, mais ils parviennent à poursuivre la mission.

Pendant ce temps, le reste des pillards se dirigent vers le palais. Kinemon se rend compte que la carte dont ils disposent est désormais obsolète. Lui et son groupe se retrouvent dans ce qui est censé être un quartier de plaisir. Cependant, comme les combattants de Kaido sont allés affronter Luffy et les autres, le quartier des plaisirs est vide. L’épisode se termine alors que Who’s Who dit à certains de ses laquais d’ignorer ce que font Luffy et ses alliés et de trouver Yamato.

Se souvenant de ce que Queen a dit, Who’s Who déclare qu’il veut tuer quelqu’un dans son monologue interne. Dans l’épisode 988, l’équipage de Big Mom pourrait tenter d’entrer au Pays de Wano. Marco le Phénix, qui a servi en tant que commandant de la 1ère division des Pirates de Barbe Blanche, sera probablement celui qui les arrêtera.