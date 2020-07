Un rapport russe indique que le gouvernement a été «  trop lent  » pour réagir à la menace d’ingérence dans le référendum sur le Brexit

Le rapport tant attendu sur l’ingérence de la Russie dans les élections britanniques a accusé le gouvernement d’être trop lent à réagir à la menace et de ne pas protéger le processus démocratique du pays.Le Comité du renseignement et de la sécurité a déclaré que les ministres étaient «lents à reconnaître l’existence de la menace. »Et, par la suite, n’avait pas recherché suffisamment de preuves sur les allégations de campagnes de désinformation. En raison de l’absence d’enquête sérieuse sur la question, le rapport indiquait qu’il serait« difficile – voire impossible »de prouver les allégations que la Russie a tenté d’influencer Le référendum sur le Brexit de 2016.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Manque de preuves du gouvernement Le rapport, publié mardi, a déclaré que son enquête « semblait suggérer que HMG n’avait pas vu ou recherché des preuves d’une ingérence réussie dans les processus démocratiques britanniques ou de toute activité qui a eu lieu. un impact matériel sur une élection, par exemple influencer les résultats ». Il a poursuivi en disant qu’il n’avait« reçu aucune information post-référendaire a évaluation des tentatives d’ingérence de la Russie »et une demande d’informations du MI5 a abouti à une déclaration en six lignes.« Il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles la Russie aurait cherché à influencer les électeurs lors du référendum de 2016 sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE: des études ont souligné la prépondérance des histoires pro-Brexit ou anti-UE sur RT et Spoutnik, et l’utilisation de «bots» et de «trolls», comme preuve », indique le rapport.« L’impact réel de telles tentatives sur le résultat lui-même serait difficile – sinon impossible – de prouver: «Trop lent à réagir» «Cependant, ce qui est clair, c’est que le gouvernement a tardé à reconnaître l’existence de la menace – ne l’a compris qu’après l’opération de« piratage et fuite »contre le Comité national démocrate [in the US], alors qu’il aurait dû être vu dès 2014. «En conséquence, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour protéger le processus du Royaume-Uni en 2016. Il s’agit d’une histoire révolutionnaire qui est en cours de mise à jour.

Russische Armee Marinière russe à manches longues version été Blanc/Blanche, Bleu/bleue

Russische Armee Marinière russe à manches longues version été XL - Blanc/Blanche, Bleu/bleue

Russische Armee Marinière russe à manches longues version été