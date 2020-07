20 photos de la plus belle rivière du monde – La beauté émeraude – .

17 juil

2020

La rivière Soca, surnommée à juste titre «La beauté émeraude», est une rivière de 136 km réputée pour son eau vert émeraude (ou même sa couleur bleuâtre). La Soca est en fait l’une des rares rivières au monde à conserver une couleur aussi magnifique sur toute sa longueur. Couplé à l’environnement pur, bien préservé et intacte qui enveloppe ce joyau de la nature, il n’est pas étonnant que de nombreux vagabonds et âmes créatives qui ont visité la ville appellent la rivière Soca, la plus belle rivière du monde. Voir par vous-même!

La Soca ou Isonzo (en italien), une «rivière alpine de caractère», traverse l’ouest de la Slovénie et le nord-est de l’Italie, descendant de sa source dans la pittoresque vallée de Trenta vers la mer.

Soca se rétrécit, Andreas Resch sur 500px │ via HuffingtonPost

Reinhard Pantke sur 500px │ via HuffingtonPost

Brane Kosak sur 500px │ via HuffingtonPost

Il y a une cascade de 15 m de haut accessible aux visiteurs par un chemin sécurisé depuis le lodge Koča pri Izviru Soče.

Andreas Resch sur 500px │ via HuffingtonPost

Cascade Kozjak, Igor Debevec sur 500px │ via HuffingtonPost

Klempa sur 500px │ via HuffingtonPost

Beno Saradzic sur 500px │ via HuffingtonPost

Le cours actuel de la rivière est le résultat de plusieurs changements survenus au cours des 2000 dernières années. La vallée de la Soca a même été le théâtre d’opérations militaires majeures, dont les 12 batailles d’Isonzo sur le front italien pendant la Première Guerre mondiale.

Soca au printemps, Luka Esenko sur 500px │ via HuffingtonPost

Pont Solkan, Beno Saradzic sur 500px │ via HuffingtonPost

La beauté vert-bleu de Soca séduit les photographes de paysage depuis de nombreuses années. Le jeu de couleurs dans l’eau de la rivière, les courbes douces et parfois audacieuses des murs environnants et le paysage serein dans son ensemble sont plus que suffisants pour captiver les artistes du monde entier.

Photographie Uros Podlogar sur 500px │ via HuffingtonPost

Klempa sur 500px │ via HuffingtonPost

Rivière Soca dans la neige, Luka Esenko sur 500px │ via HuffingtonPost

Il est également apparu dans de nombreux poèmes connus, dont le poème le plus connu du poète Simon Gregorčič, Soči (Vers la Soča), qui est l’un des chefs-d’œuvre de la poésie slovène. Giuseppe Ungaretti, l’un des plus grands poètes italiens, décrit également l’Isonzo dans son poème «Les rivières».

Tramonnt_ana sur 500px │ via HuffingtonPost

Cascade de Soca, Andreas Resch sur 500px │ via HuffingtonPost

Klempa sur 500px │ via HuffingtonPost

Andreas Resch sur 500px │ via HuffingtonPost

Les mots et les belles photos ne peuvent aller que très loin, il est toujours préférable pour les visiteurs de découvrir par eux-mêmes la beauté enchanteresse de la rivière – ce qu’ils peuvent faire en kayak ou en tant que randonneurs ou observateurs.

Photographie Uros Podlogar sur 500px │ via HuffingtonPost

Simon Benedicic sur 500px │ via HuffingtonPost

Cedric Catalogne sur 500px │ via HuffingtonPost

Si ce n’est pas encore dans votre liste de seaux, mieux vaut l’ajouter tout de suite. J’ai le sentiment que la rivière Soca montera en flèche au sommet de vos lieux incontournables.

Andreas Resch sur 500px │ via HuffingtonPost