Un poteau électrique tombe au sommet du Tata Nexon

Tata Nexon a été la première voiture de sécurité 5 étoiles en Inde avec une très bonne qualité de construction et une structure de carrosserie stable. Voici un Nexon avec un accident mortel.

Jusqu’à présent, nous avons vu beaucoup d’accidents impliquant le Tata Nexon et sa solide qualité de construction. Une fois que nous l’avons vu tomber une falaise, une fois s’écraser sur un arbre à très grande vitesse et beaucoup plus de scénarios. Ici, nous avons une vidéo où vous pouvez voir un polo électrique tomber sur le dessus de Nexon et ses résultats vous choqueront complètement.

Ce Tata Nexon était garé dans une enceinte ouverte au milieu de gros orages. Après quelques minutes, le propriétaire retourne à sa voiture avec un passager à l’avant. Juste au moment où ils sont sur le point de démarrer la voiture, la foudre frappe le poteau électrique juste devant la voiture. En raison de l’impact, le polo tombe sur le dessus sur Nexon et les propriétaires sont piégés à l’intérieur.

Comme vous pouvez le voir, le poteau est plus tombé vers le côté passager. Le chauffeur parvient à ouvrir la porte et à s’échapper. Le passager ne peut pas ouvrir sa porte mais avec l’aide de certaines personnes, parvient à sortir du côté conducteur. Cela nous indique la bonne qualité des composants utilisés et comment le toit n’a pas été complètement endommagé.

La voiture a sûrement été endommagée dans une large mesure, mais pas aussi haut que nous l’aurions imaginé. Nous savons tous combien un poteau électrique peut être lourd et malgré cela, une des portes pourrait s’ouvrir facilement. Pour couronner le tout, tous les occupants sont restés indemnes. Les tests de collision NCAP montrent l’impact frontal et latéral de la voiture en cas de collision, mais cette vidéo teste également le toit de la voiture.

Maintenant, Nexon est la troisième voiture la plus sûre en Inde après Altroz ​​à la deuxième place et Mahindra XUV300 à la première. Dans les crash-tests, une voiture avec des mannequins à l’intérieur s’écrase contre un mur à une vitesse de 64 km / h. Sur cette base, nous pouvons voir combien d’impact a atteint les occupants à l’intérieur. En conséquence, les cotes pour les occupants adultes et enfants sont décidées.

Nexon dispose de deux options de moteur, dont un turbo essence trois cylindres de 1,2 litre et un turbo diesel de 1,5 litre. Le moteur à essence produit 120 ch, ce qui en fait l’un des VUS compacts les plus puissants. Les options de transmission comprennent une boîte manuelle à 6 vitesses et une boîte de vitesses AMT à 5 vitesses, pour les voitures à essence et diesel.