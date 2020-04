JOELLE JONES se prépare pour la session exclusive HERO INITIATIVE et le retour de LADY KILLER

Tueur de femmes Crédit: Joelle Jones (Dark Horse Comics)



Alors que Hero Initiative introduit un autre lot d ‘«expériences en direct» au profit des créateurs de bandes dessinées dans le besoin, l’artiste / écrivain Joëlle Jones espère que les lecteurs soutiendront l’effort de «maintenir l’industrie florissante et pleine de talent et de bonnes histoires».

Jones, qui a été acclamée par les fans pour sa bande dessinée Tueur de femmes, vient de terminer un dessin et une écriture Catwoman pour DC. Et même si elle n’a pas pu révéler son prochain projet pour l’éditeur, Jones a déclaré qu’elle était toujours en mesure de travailler pendant la crise des coronavirus car elle avait du travail supplémentaire avec DC.

Lundi, la Hero Initiative a offert à ses fans la possibilité de parler avec Jones, via Internet, pour un Q&R de 40 minutes pour 200 $ par personne – et il s’est vendu en quelques heures. La session n’aura que quatre fans présents, et tout le monde obtiendra un croquis qu’elle dessinera pendant l’événement.

Newsarama a parlé à Jones pour en savoir plus sur sa participation, sur quoi elle travaille et pourquoi elle a décidé d’aider avec l’événement Hero Initiative.

Newsarama: Joelle, comment avez-vous entendu parler du programme Hero Initiative pour aider les créateurs pendant cette période de besoin?

Joëlle Jones: Ils m’ont contacté. J’ai fait des trucs pour eux dans le passé, mais je voulais aider davantage. Donc, quand ils ont tendu la main, il semblait que ce serait vraiment amusant et une façon très intéressante de lever des fonds.

Nrama: Vous rencontrez des gens, non? C’est ce que Hero Initiative fait pour les personnes qui font un don?

Jones: Oui, je pense que c’est quatre personnes, donc c’est juste un petit chat privé. Et je vais faire des croquis de tête pour chacun d’eux tout en bavardant.

Nrama: Donc, ils auront chacun un croquis?

Jones: Ouais. Je parle beaucoup mieux quand je dessine en même temps, donc ça marche aussi pour moi.

Nrama: Et donc ils auront aussi la possibilité de vous parler et de vous poser toutes les questions qu’ils veulent?

Jones: Yeah Yeah.

Nrama: Vous avez mentionné avoir travaillé avec Hero Initiative auparavant. Était-ce quelque chose comme ça? Ou avez-vous déjà fait quelque chose comme ça auparavant?

Jones: Non, je ne l’ai jamais fait! Je veux dire, j’ai définitivement fait un croquis. Mais les questions – je veux dire, je ne sais pas comment ni de quoi nous allons parler. C’est quelque chose de nouveau.

Je viens de travailler à Hero Initiative lors de congrès, et ils ont été vraiment adorables.

Nrama: Travaillez-vous en ce moment? Êtes-vous en mesure de travailler au milieu de cette pandémie et de ce verrouillage?

Jones: Ouais, j’ai quelques trucs. Elle a définitivement ralenti, comme pour tout le monde. Mais j’ai quelques petits projets ici et là, et quelques projets qui vont démarrer beaucoup plus tard. Donc c’est un peu comme… asseyez-vous et attendez.

Nrama: Y a-t-il quelque chose que vous pouvez annoncer que vous faites?

Jones: Je ne pense pas. Je viens de terminer ma course Catwoman un mois avant tout cela. Et donc j’ai en quelque sorte profité de, comme, eh bien, vous savez, je vais recommencer à écrire et dessiner le troisième Tueur de femmes, ce qui me passionne vraiment.

Mais tout ce sur quoi je travaille – les trucs pour DC – je ne peux pas encore vraiment en parler. Mais je suis super excité à ce sujet!

Nrama: Et jusqu’à présent, pour autant que vous le sachiez, aucun livre n’est annulé à cause de cela?

Jones: Non, pas que j’aie entendu parler, mais qui sait ce qui s’en vient.

Nrama: Ouais, tout est si incertain.

Jones: Je connais! Oui, c’est le pire de tout ça.

Nrama: L’initiative Hero aide donc les créateurs dans le besoin. Avez-vous une dernière réflexion sur ce qu’ils font, en particulier avec la situation actuelle?

Jones: Vous savez, c’est la nature de l’entreprise, non? Parce que nous sommes tous des pigistes. Si vous avez du travail un jour, vous ne pouvez pas le lendemain. Et cela vaut pour tout le monde.

Nous devons donc nous occuper des nôtres et prendre soin des personnes que nous respectons – et aimons leur talent – simplement pour garder l’industrie prospère et pleine de talents et de bonnes histoires. Tu sais? Dans un moment comme celui-ci, vous devez soutenir les personnes qui vous l’apportent.