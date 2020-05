Un arbitre, six règles de nouveau officialisées après la réunion de la Commission ARL

La LNR se poursuivra au cours de la saison 2020 avec un seul arbitre sur le terrain par match ainsi que la règle des «six encore» pour les infractions au ruck.

Les règles ont été officialisées après une réunion de la commission ARL mercredi soir, la LNR revenant à l’arbitre unique sur le terrain pour la première fois depuis 2008.

Malgré le passage de l’ARLC à un seul arbitre pour le reste de la saison de la LNR, aucun arbitre à temps plein ne perdra son emploi en 2020.

Les arbitres à temps plein seront plutôt utilisés comme juges de touche pour fournir plus d’expérience aux arbitres de touche, ce qui signifie que trois arbitres expérimentés de première année officieront à chaque match de la LNR.

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a déclaré que la décision avait été prise dans l’espoir de résoudre les problèmes actuels liés à la lutte et au jeu lent des balles.

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, est convaincu que les règles permettront d’améliorer le produit NRL (Getty)

La décision ne doit pas être considérée comme retirant un arbitre, il convient que nous utilisions trois arbitres expérimentés à plein temps contrôlant le jeu, ce qui assurera une plus grande surveillance du ruck et de la lutte « , a-t-il déclaré.

« Cette décision permettra de réduire considérablement le nombre d’arrêts dans les jeux et de présenter un jeu non structuré plus ouvert au profit des fans.

« Ces décisions abordent la question de la lutte et du ralentissement du ruck down qui a été le plus gros problème du jeu.

« Il est clair que le système actuel n’a pas efficacement abordé la question de la lutte dans le jeu. Le fait de revenir à un arbitre avec la nouvelle règle des six nous donne une chance d’accélérer le ruck et de créer une ligue de rugby plus fluide. »

« Donner à l’équipe attaquante six plaqués supplémentaires pour une infraction au ruck sera un élément dissuasif important pour ralentir le ruck.

« Aucune équipe ne voudra défendre plusieurs séries de plaqués sans arrêt de jeu. C’est la plus grande dissuasion pour ce qui est devenu des infractions habituelles au ruck. »

