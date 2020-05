La superproduction lunaire d’Emmerich ajoute Olaf le bonhomme de neige – Africadaidly

Le dernier désastre de Roland Emmerich, euh, le film – désolé, les fans de « Independence Day: Resurgence » – a nommé Josh Gad, le garçon de Disney, pour un rôle.

Le fave «Frozen» se fixe dans un complot qui voit la lune projetée de son orbite par une force mystérieuse et est sur une trajectoire de collision avec la Terre. La vie telle que nous la connaissons est en jeu et avec seulement quelques semaines avant l’impact, une équipe de chiffons est envoyée dans une mission apparemment impossible pour atterrir sur la surface lunaire et sauver l’humanité.

Gad, qui a passé le verrouillage à faire ces vidéos «Reunited Apart», jouera »KC Houseman dans« Moonfall », décrit par les cinéastes comme étrange et négligé d’une manière qui suggère un niveau élevé d’intelligence et un niveau tout aussi élevé de désorganisation. C’est un génie qui prédit correctement que la lune est tombée de son orbite, faisant ainsi de l’homme obsédé par l’espace, profondément non filtré et excentrique l’une des personnes les plus importantes de la Terre. »

Lionsgate, qui a distribué « Midway » d’Emmerich aux États-Unis, a le même rôle à lui tout seul.

Via ‘The Live Feed’