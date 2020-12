Ubisoft Connect – La fonction «Wrap-Up» vous accompagne à travers l’histoire d’Ubisoft

Il y a quelques semaines, Ubisoft a lancé sa nouvelle fonctionnalité communautaire Ubisoft Connect démarré, dans lequel les services précédents sont résumés. Grâce à la nouvelle fonctionnalité «récapitulation», les joueurs peuvent désormais parcourir leur histoire Ubisoft.

Pour célébrer les joueurs et leurs expériences de jeu, Ubisoft Connect lance cette nouvelle aventure avec une fonctionnalité dédiée et limitée dans le temps qui donne aux joueurs un aperçu de leur voyage unique avec Ubisoft au cours des dernières années avec des vidéos et des infographies personnalisées basées sur leur intimité. données de jeu cinq ans là-bas.

La fonction Wrap Up est disponible en onze langues et repose sur une variété de statistiques, telles que le nombre de parties jouées, le temps de jeu total, les kilomètres parcourus dans divers jeux, le ratio K / D, le nombre d’amis et bien plus encore.

Ubisoft Connect Wrap-Up utilise ces statistiques pour générer des infographies personnalisées reflétant les parcours uniques des joueurs. Pour leur donner vie, Ubisoft et ses partenaires Biborg et Idomoo ont utilisé des graphiques et du contenu pour créer un récit pour chaque joueur individuel, avec lequel ils peuvent revivre leurs meilleurs moments du jeu.

Les joueurs dont le temps de jeu a généré suffisamment de données peuvent créer leur propre vidéo personnalisée. Basées sur plus de 30000 scénarios uniques et personnalisés qui dépendent des performances des joueurs et des jeux auxquels ils jouent, les vidéos permettent aux joueurs de s’immerger dans leur parcours de jeu avec Ubisoft au fil des ans.

Ubisoft Connect réserve également une surprise particulière à ses joueurs les plus engagés, avec un bonus supplémentaire en fin de vidéo: un message de remerciement d’un membre de l’équipe de production pour leur jeu préféré.

Tous les joueurs peuvent désormais célébrer leur parcours Ubisoft avec leur Ubisoft Connect Wrap Up et le partager sur les réseaux sociaux avec #UbisoftConnectWrapUp. Cette fonctionnalité est limitée dans le temps, les joueurs ne pourront donc télécharger, créer ou afficher leurs récapitulatifs que jusqu’au 14 décembre.