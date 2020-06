TVS augmente encore une fois le prix du BS6 Apache RTR 180 par Rs 2,500

Ce qui semble être un effet continu de la transition BS6, TVS a encore augmenté le prix du BS6 Apache RTR 180. La moto coûte maintenant Rs 1,4 lakh mais un nouvel ajout a été la technologie Glide Through de TVS.

TVS Motor Company a encore une fois silencieusement augmenté le prix du BS6 Apache RTR 180. Cette fois, le prix est de 2 500 roupies et maintenant la moto est cotée au prix de 1 039 950 roupies (ex-showroom). Lorsque Bajaj a lancé l’itération BS6 de l’Apache RTR 180 plus tôt cette année, elle a été lancée au prix de Rs 1,01 lakh, ce qui représente en soi une augmentation de Rs 6,700 par rapport au modèle BS4. Avec la mise à jour BS6, l’Apache RTR 180 a vu son prix dépasser la marque Rs 1 lakh pour la première fois.

Cette fois également, il n’y a pas de modifications mécaniques ou esthétiques sur la moto et elle reste identique au modèle BS4, à part la conformité BS6 ​​évidemment. L’Apache RTR 180 a reçu une mise à jour pour la dernière fois en 2018, lorsqu’il a reçu une nouvelle palette de couleurs, un matériau de siège différent, un indicateur de vitesse rétro-éclairé blanc et un garde-choc redessiné. Il continue d’être propulsé par un moteur de 177,4 cm3 à deux soupapes et refroidi par air qui produit 16,5 ch à 8 500 tr / min et 15,5 Nm de couple à 6 500 tr / min.

Il y a cependant un ajout d’une très petite fonctionnalité astucieuse et c’est la nouvelle technologie Glide Through de TVS. Cette technologie garantit que le moteur tire toujours proprement à chaque tr / min afin que l’utilisation de l’embrayage soit minimisée et que la moto puisse se déplacer à des vitesses rampantes sans avoir besoin de changer de vitesse ou de tirer l’embrayage. Votre moteur ne bascule et ne cale pas même si le régime chute trop bas. Cela devrait faciliter la conduite de la moto à l’arrêt. TVS a également introduit cette technologie récemment sur certaines de ses autres motos.

Pour mettre en évidence d’autres éléments mécaniques du BS6 Apache RTR 180, la moto est équipée de freins à disque pétales – 270 mm à l’avant et 200 mm à l’arrière – ainsi que d’un système ABS à canal unique. Il continuera également à être doté d’un cadre à double berceau, d’une fourche télescopique à l’avant et de deux amortisseurs à l’arrière pour les tâches de suspension. Le poids à vide de la moto est 141 kg, ce qui représente en fait 2 kg de plus que le modèle BS4.

Le TVS Apache RTR 180 a toujours été un excellent rapport qualité-prix et est l’une des motos les plus complètes de sa catégorie. Même avec une hausse des prix, il reste toujours une offre très lucrative à son niveau de prix et toujours l’une des offres les moins chères de son segment. L’Apache RTR 180 rivalise avec les goûts du BS6 Suzuki Gixxer (qui coûte considérablement plus cher à Rs 1,12 lakh) et du Yamaha FZ V3.0.