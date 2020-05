Tu veux regarder Halloween avec Laurie Strode!? – Africadaidly

Hé, ça a l’air plutôt doux…

obtenez le coussin et le désinfectant pour les mains et faites la fête avec le large chaud de «Trading Places» car Universal organise une fête de visionnement pour le redémarrage «Halloween» – pas aussi bon que le classique Carpenter original mais toujours décent.

Voici ce que nos amis du studio nous disent:

Pour divertir et rassembler le public, Universal Pictures Home Entertainment a organisé des soirées de visionnement hebdomadaires de certains de leurs films les plus emblématiques. Chaque samedi, à partir du 16 mai, le public peut regarder un film Universal Pictures avec des invités spéciaux et des hôtes pour les fans du monde entier afin de partager leurs réactions et de discuter ensemble de leurs scènes préférées sur Twitter.



Pour vous inscrire, suivez simplement les hôtes sur Twitter, achetez ou louez le film du week-end chez n’importe quel détaillant, et appuyez sur play à exactement 13 h PT / 16 h HE / 21 h BST! Certains titres incluront également une pré-émission 15 minutes avant. Suivez et utilisez le hashtag désigné pour chaque titre pour participer et discuter avec des amis et d’autres fans excités.

OK, j’ai compris?

Et « Halloween » est la première offre sur le dossier:

16 mai – Halloween hébergé par Blumhouse avec le réalisateur David Gordon Green, Jamie Lee Curtis et des invités spéciaux

Personne ne fait d’horreur comme Blumhouse et Michael Myers. Rejoignez la société de production spécialisée dans l’horreur alors qu’ils regardent le retour de Halloween aux côtés du réalisateur du film David Gordon Green, Jamie Lee Curtis et d’invités spéciaux, dont: John Carpenter, Jason Blum, Judy Greer, James Jude Courtney et Nick Castle. Jamie Lee Curtis revient à son rôle emblématique de Laurie Strode, qui vient à sa confrontation finale avec Michael Myers, la figure masquée qui la hante depuis qu’elle a échappé de peu à sa folie meurtrière la nuit d’Halloween il y a quatre décennies. Halloween est présenté par Universal Pictures, Miramax, Blumhouse Productions et Trancas International Films. #HalloweenAtHome

Apparemment, «Apollo 13» est le prochain, le 23 mai!