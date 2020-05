Harry Potter Quidditch Featurette, Avis de pilote de chasse Scènes de vol et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, plongez dans les coulisses des séquences de Quidditch du Harry Potter franchise de cinéma. Voyez ce qu’un pilote de chasse a à dire après avoir examiné des scènes de vol de films comme Top Gun, Pearl Harbor, et Derrière les lignes ennemies. Et enfin, regardez quelques bêtis de Les Goonies épisode de Josh GadLa série web nostalgique Réunis à part.

Tout d’abord, cette featurette de Warner Bros Pictures se concentrant sur la création de séquences de Quidditch de toute la franchise de films Harry Potter provient du grand coffret Harry Potter et de la collection Wizard’s. Découvrez comment le sport sorcier a pris vie grâce à la magie des effets visuels, au travail du fil et aux cascadeurs travaillant tous ensemble.

Ensuite, GQ avait fLe pilote de chasse de la marine américaine Matthew « Whiz » Buckley s’enregistre à distance pour décomposer des scènes de vol de films comme Top Gun, Pearl Harbor et Behind Enemy Lines. Il explique ce qui est exact au sujet de voler des avions spécifiques dans ces situations et quelles parties du film n’ont pas de sens dans le monde réel des avions et des avions à réaction.

Enfin, Josh Gad a posté des bêtisiers du premier épisode de sa web série Réunis à part mettant en vedette les acteurs et les cinéastes du film des années 1980 Les Goonies. Bien sûr, c’est surtout une conversation franche, mais certaines parties des appels de vidéoconférence sont coupées pour rendre le spectacle plus concis. Il semble qu’ils s’amusent tous.

