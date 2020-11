TSM déplace Babip et Swordd dans la liste de l’Académie NA

Photo via Riot Games

TSM a fait de grands pas pour l’avenir de son League of Legends équipe en acquérant deux grands noms pour la saison de compétition 2021. L’ancien jungler de l’OPL Leo «Babip» Romer et Rico «Swordd» Chen, 18 ans, mid laner NA rejoindront la formation de l’Académie TSM l’année prochaine.

Babip a fait des vagues avec Legacy Esports de l’OPL au cours de la dernière année, après avoir aidé l’équipe à remporter des championnats régionaux consécutifs. Legacy était également de loin la meilleure équipe de la région, mettant fin à la fois au printemps et à l’été 2020 à la première place.

Babip avait le troisième KDA le plus élevé de la ligue avec 67 attaques décisives et 138 passes décisives, et le moins de morts de tous les junglers de l’OPL au cours de la division d’été 2020, selon Elixir d’Oracle. Son cheminement intelligent et sa prise de décision aux côtés de ses coéquipiers ont été cruciaux dans la route de l’équipe vers les Mondiaux.

Pendant ce temps, TSM a finalement intégré Swordd dans son équipe de l’Académie. Le jeune mid laner a rejoint le junior de l’organisation Ligue début 2019 et est rapidement devenu l’un des prospects les plus prometteurs de NA.

TSM a encore beaucoup de places à remplir sur sa liste de l’Académie. Des rapports ont indiqué que la direction cherchait à promouvoir l’actuelle Academy AD carry Lost dans la gamme principale pour 2021. Il rejoindrait l’ancien membre de Suning Gaming et superstar du soutien SwordArt dans la voie du bas.