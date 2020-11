Chaque fois qu’un acteur assume un rôle dans la vie réelle, il y a une pression supplémentaire. Si la personne qu’ils jouent est l’une des personnes les plus célèbres au monde, on peut dire que l’examen sera encore plus intense. On dirait que Kristen Stewart est bien consciente de ce fait alors qu’elle se prépare à jouer la princesse Diana dans le prochain film Spencer. Elle a révélé qu’elle trouvait certains aspects du projet à venir assez intimidants.