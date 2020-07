Trop chaud pour célébrer le Folk Fest virtuel? Canard à l’intérieur – betanewsfr

STELRAD Radiateur à eau chaude en acier: COMPACT ALL IN - T22 H: 400 - L: 1200

Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier STELRAD, Compact all in Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confre à votre intérieur à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour