Notes de mise à jour 10.16 de Teamfight Tactics – Changements de champion et de trait à plusieurs niveaux

Bouclez votre ceinture, fans de Teamfight Tactics – il y a un tas de changements importants dans les listes de champions et de traits de l’autobattler en cours de route. Le correctif TFT 10.15, qui vient d’être mis en ligne avec le correctif équivalent pour son jeu soeur MOBA League of Legends, le correctif LoL 10.15, n’était pas particulièrement chargé, n’apportant qu’une poignée de changements clés. Mais ce n’est pas le cas cette fois – le patch 10.16 de TFT a atterri sur le PBE du jeu multi-joueurs à des fins de test, et oh garçon, est-ce un gros problème.

Tout d’abord, il y a une série de changements d’équilibre de Champion à travers les différents niveaux, dont beaucoup sont des buffs pour les Champs trois étoiles, avec un énorme 22 personnages ajustés dans la liste TFT. Illaoi, Poppy, Annie, Nautilus, Shen, Vi et Riven, en particulier, obtiennent plusieurs changements ce cycle en fonction de ce qui est actuellement sur le PBE, mais gardez à l’esprit que cela peut – et sera probablement – changer au moment du lancement du correctif. roule dans une quinzaine de jours.

De plus, un tas de traits TFT voient également quelques buffs ce tour, avec quelques nerfs ajoutés, y compris Battlecast quatre, six et huit unités de guérison et Rebel valeur de bouclier de neuf unités et AD.

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ces notes de mise à jour TFT 10.16, d’accord?

Changements de Champion Teamfight Tactics Patch 10.16

Niveau un

Illaoi – poli

Les dégâts de capacité d’Illaoi sont passés à 125/200/500 à partir de 125/200/325.

L’effet de vol de MR et d’armure d’Illaoi est passé à 30/50/90 au lieu de 30/40/60.

Leona – poli

L’effet de réduction des dégâts de capacité de Leona est passé à 40/80/400 à partir de 40/80/200

Malphite – poli

Le bouclier de Malphite est passé de 40/45/60% à 40/45/70%

Nocturne – poli

Les dégâts des capacités de Nocturne ont été modifiés à 200/250/500 au lieu de 200/250/400.

Pavot – poli

La valeur du bouclier de Poppy est passée de 200/300/400 à 200/300/450.

Les dégâts de capacité de Poppy sont passés à 100/150/225 de 100/150/200.

Niveau deux

Ahri – poli

Les dégâts de capacité d’Ahri sont passés à 175/250/425 de 175/250/375.

Annie – polie

La valeur du bouclier d’Annie est passée de 400/500/700 à 400/500/800.

Les dégâts de capacité d’Annie sont passés de 300/400/600 à 300/400/700.

Blitzcrank – amélioré

Les dégâts de capacité de Blitzcrank sont passés à 200/350/1500 de 200/350/850.

Darius – poli

Les dégâts de la capacité de Darius sont passés de 400/550/800 à 400/550/850.

Mordekaiser – poli

La valeur du bouclier de Mordekaiser est passée de 350/500/800 à 350/500/950.

Nautilus – poli

Les dégâts des capacités de Nautilus sont passés à 100/200/500 par rapport à 100/200/400.

La durée de l’effet d’étourdissement de Nautilus est passée de 3/3/5 secondes à 3/3/6 secondes.

Shen – poli

La durée de la capacité de Shen est passée de 2,5 / 3/5 secondes à 2,5 / 3/6 secondes

Le MR de Shen est passé au 15/30/90 à partir du 15/30/45

Zed – poli

L’effet de vol AD ​​de Zed est passé de 20/25/40% à 20/33/50%

Niveau trois

Ezreal – poli

Les dégâts de capacité d’Ezreal sont passés à 100/175/800 de 100/150/400.

Rumble – poli

Les dégâts de capacité de Rumble sont passés de 500/750/1500 à 500/750/1800.

Vayne – poli

La capacité ADA de Vayne est passée à 175/200/275% de 175/200/225%

Nous – polis

L’ANNONCE de Vi est passée à 350/550/1350 de 350/550/1100

Les dégâts de Vi de knock up sont passés à 150/200/600 à partir de 150/200/500

Niveau quatre

Gnar – poli

La santé de Mega Gnar est passée à 750/1250/5000 de 750/1250/4000.

Riven – poli

L’ANNONCE de Riven est passée à 100/150/600 de 100/150/450

La valeur du bouclier de Riven est passée de 200/350/1000 à 200/350/1200.

Soraka – nerf

L’effet de guérison de Soraka a été réduit à 325/500/20000 par rapport à 375/550/20000.

Wukong – poli

Durée de l’effet d’étourdissement augmentée à 2/2/7 au lieu de 2/2/5

Niveau cinq

Janna – polie

La durée de l’effet d’étourdissement de Janna est passée de 1,5 / 1,5 / 1,5 à 1,5 / 1,5 / 10.

ÉCHANTILLON DE TACTIQUES DE COMBAT D’ÉQUIPE 10.16 CHANGEMENTS DE Trait

Battlecast – poli

Soins et dégâts (quatre unités) augmentés de 180 à 200.

Soins et dégâts (six unités) augmentés de 480 à 550.

Soins et dégâts (huit unités) augmentés de 880 à 1100.

Céleste – nerf

Helaing (deux unités) réduit de 15% à 15%

Dark Star – poli

AD et puissance des sorts (huit unités) augmentées de 38 à 48

Infiltrateur – poli

Vitesse d’attaque (six unités) augmentée de 120% à 150%

Rebelle – poli

Valeur du bouclier (neuf unités) augmentée de 330 à 400.

AD (neuf unités) AD augmenté de 15 à 20

Star Guardian – amélioré

Mana (neuf unités) augmenté de 45 à 60

C’est tout ce que nous avons pour les notes à venir du patch 10.16 de TFT pour le moment, mais revenez régulièrement car d’autres changements, ajustements et divers autres bricolages pourraient bien apparaître avant la mise en ligne de la mise à jour. Selon le calendrier des correctifs de League of Legends 2020, cette série de changements devrait atterrir sur les serveurs en direct le mercredi 5 août 2020.

Assurez-vous également de jeter un œil au dernier lot de modifications, avec les notes du patch 10.15 de TFT, pour savoir ce qui vient d’arriver dans le jeu en direct. C’était une mise à jour volumineuse, donc cela vaut la peine de vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait.

