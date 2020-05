Triple H, Stephanie McMahon et A&E se joignent à Quest for Lost WWE Treasures

Une autre émission de World Wrestling Entertainment arrive à la télévision, cette fois de A&E Network. La société a annoncé un nouveau spectacle appelé La quête des trésors perdus de la WWE, hébergé par Stephanie McMahon et Triple H. Dans l’exposition, McMahon et Haitch aideront les collectionneurs à retrouver et à acheter des souvenirs rares de la WWE. Cela ressemble à l’une de ces expositions où les gens vont aux ventes immobilières et aux ventes aux enchères d’unités de stockage pour trouver de la camelote de valeur, mais pour les ploucs qui aiment la lutte au lieu de se contenter de ploucs ordinaires. Cela marque également un changement pour Triple H, qui au lieu d’enterrer le talent, déterrera plutôt des trésors.

La quête des trésors perdus de la WWE rejoint une programmation à venir liée à la lutte pour le réseau qui comprendra également des épisodes de biographie axés sur Macho Man Randy Savage, Rowdy Roddy Piper, Booker T, Stone Cold Steve Austin, et Shawn Michaels. Vraisemblablement, le spectacle devra attendre la fin de la pandémie de coronavirus, à moins que Stéphanie et Triple H n’aient l’intention de faire leur chasse au trésor via Zoom. Ci-dessous, voir la description de l’émission dans le communiqué de presse.

A&E Network a mis en lumière la nouvelle série « The Quest for Lost WWE Treasures » (wt) en partenariat avecWWE Studiosqui emmène les téléspectateurs à la chasse ultime pour trouver certains des souvenirs les plus emblématiques et perdus de la WWE. Dans chaque épisode, Stephanie McMahon de la WWE et Paul « Triple H » Levesque, dirigeront une équipe de collectionneurs, Superstars et légendes de la WWE alors qu’ils enquêtent, négocient, soumissionnent et voyagent à travers le pays pour traquer et récupérer certains des objets de collection les plus insaisissables de la WWE .

Tout au long de l’histoire, les histoires pleines d’action de la WWE ont donné naissance à des souvenirs emblématiques et uniques, dont la plupart sont perdus dans les greniers, cachés dans des boîtes ou même revendiqués par les concurrents. Guidé par McMahon et Levesque, la série dénichera ces objets rares dans l’espoir de préserver et de partager l’héritage derrière les moments mémorables de l’histoire de la WWE. Les épisodes présenteront des images exclusives de la WWE ainsi qu’un accès sans précédent aux archives de la WWE, qui contiennent plus de 10000 raretés, y compris les bottes personnalisées d’André le Géant, la Corvette remplie de ciment de Vince McMahon, les cercueils de l’Undertaker et plus encore. épisodes, WWE Superstars et Legends offriront aux téléspectateurs un regard unique sur l’histoire de la WWE alors qu’ils recherchent les trésors manquants qui ont laissé une marque durable dans la culture pop.