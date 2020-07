Toutes les premières sur Netflix, HBO, Amazon, Disney +, StarzPlay et Apple TV + en août 2020

Bien que août ne soit pas le mois avec le plus de premières de l’année, les plateformes de streaming ils nous proposeront plein de titres à apprécier avec notre fan, dont nous ne nous séparerons pas le reste de l’été. Tout au long du mois, nous pourrons profiter de thrillers surnaturels, de drames post-apocalyptiques, d’aventures spatiales ou de comédies sportives, donc la variété ne sera pas un problème.

Tom Ellis dans ‘Lucifer’

Netflix nourrira son catalogue d’adieux et de bienvenue. Dans la première catégorie se trouvent des titres comme ‘Cleptómanas’, ‘The Rain’ ou ‘3%’, qui prendront fin avec leurs nouvelles saisons, tandis que dans la catégorie des sorties inédites, nous trouvons la comédie animée ‘Hoops’ ou «Deux balles très perdues», qui unit deux sœurs adolescentes à un chasseur de primes. Trois autres titres puissants sont le spécial interactif pour «Unbreakable Kimmy Schmidt», le retour de «Lucifer» ou le troisième volet de «High sea».

Chez HBO Espagne, la principale nouveauté sera arrivée du ‘Territoire de Lovecraft’, qui expose une société raciste des années 50, tandis que sur Amazon Prime Video Diego Luna nous invitera à ses rassemblements avec «Pan y circo». De son côté, Disney + aura recours à la nostalgie avec nouveau film de ‘Phineas and Ferb’, «Candace contre l’univers»; Starzplay lancera la deuxième saison du drame acclamé ‘Ramy’; et Apple TV + proposera ‘Ted Lasso’, sa nouvelle comédie originale, développée et mettant en vedette Jason Sudeikis.

Sorties Netflix:

– ‘Connecté’ (Docuserie – 2/8)

– « Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy contre le révérend » (Spécial – 5/8)

– ‘Anelka: The Misunderstood’ (Documentaire – 5/8)

– ‘World’s Most Wanted’ (Docuserie – 5/8)

– ‘Les sept péchés capitaux’ (S4 – 6/8)

– ‘La pluie’ (S3 – 6/8)

– «Haute mer» (T3 – 7/8)

– ‘Magicians: Tales of Arcadia’ (Première – 7/8)

– ‘Tiny Creatures’ (Docuserie – 7/8)

– ‘Les nouvelles légendes du Mono’ (S2 – 7/8)

– ‘Coucher de soleil: le Golden Mile’ (S3 – 7/8)

– «3%» (T4 – 8/14)

– « Deux balles très perdues » (Première – 8/14)

– ‘Dirty John’ (S2 – 8/14)

– ‘Le vol du siècle’ (Première – 8/14)

– ‘Glow Up’ (S2 – 8/14)

– ‘Project Power’ (Film – 8/14)

– ‘High Score: The World of Video Games’ (Docuserie – 8/19)

– ‘Biohackers’ (Première – 8/20)

– ‘Hoops’ (Première – 21/08)

– «Lucifer» (T5A – 21/08)

– «Cleptómanas» (S2 – 8/25)

– «Aggretsuko» (S3 – 8/27)

– ‘Secret Origins’ (Film – 8/28)

– ‘Cobra Kai’ (S1-2 – 8/28)

Sorties HBO:

– ‘La liste de lecture extraordinaire de Zoe’ (Première – 7/8)

– ‘Showbiz Kids’ (Documentaire – 11/8)

– ‘Lovecraft Territory’ (Première – 8/17)

Sorties Amazon Prime Video:

– ’24’ (T1-8 – 1/8)

– ‘Misfits’ (T1-5 – 1/8)

– ‘Bandish Bandits’ (Première – 3/8)

– ‘Pan y circo’ (Première – 7/8)

– « La course la plus difficile du monde: Eco-Challenge Fiji » (Première – 8/14)

– ‘Fear The Walking Dead’ (S5 – 8/15)

– ‘Chemical Hearts’ (Film – 21/08)

– ‘Prime Rewind: Inside The Boys T1’ – (Première – 8/28)

Sorties Disney +:

– ‘Howard’ (Documentaire – 7/8)

– ‘Phineas et Ferb, le film: Candace contre l’univers’ (Film – 8/28)

Versions de StarzPlay:

– ‘Ramy’ (S2 – 6/8)

Sorties d’Apple TV +:

– ‘Ted Lasso’ (Première – 8/14)

– ‘Boys State’ (Documentaire – 8/14)