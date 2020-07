Toutes les augmentations d’apparitions et de raids d’événements pour Pokémon Go Fest 2020

in

Image via Niantic

Pokémon Go Fest 2020 est maintenant en ligne dans certaines parties du monde, ce qui signifie que l’augmentation des taux d’apparition est également active dans le monde entier pour certaines espèces de Pokémon. Cela inclut les nouveaux Pokémon qui n’ont pas encore été vus dans le jeu auparavant et qui partiront une fois l’événement terminé le 26 juillet.

Il y a divers Pokémon qui tourneront dans et hors du pool de taux de réapparition augmenté en fonction de l’heure de la journée en raison des habitats ayant des thèmes différents. Mais il y a un pool de Pokémon qui aura continuellement des taux d’apparition accrus pour tout l’événement, quelles que soient les autres circonstances spéciales.

Plus de Pokémon seront ajoutés à cette liste en tant que Aller Fest continue tout au long du week-end. Mais pour l’instant, voici la liste complète des apparitions accrues pour Pokémon Go Fest 2020, hors habitats. Cela comprendra également les batailles de raid spécifiques à l’événement, qui seront mises à jour tout au long du week-end.

Rencontres normales

Pikachu

Jigglypuff

Alolan Grimer

Exeggutor Alolan

Chansey

Évoli

Ronflex

Dratini

Chinchou

Togetic

Inconnu (diverses formes)

Zangoose

Seviper

Chimecho

Gible

Rencontre Photobomb

Rencontres de raid spécifiques à un événement

Exeggutor Alolan

Kirlia

Chansey

Aérodactyle

Florizarre

Charizard

Blastoise

Kyogre

Groudon

Victini est également disponible, mais la méthode pour attraper le Pokémon mythique Unovan n’a pas encore été révélée.

Pokémon Go Le Fest 2020 se déroulera les 25 et 26 juillet, alors assurez-vous de prendre en charge toutes vos rencontres et recherches spécifiques à l’événement avant la fin.