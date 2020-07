Le nouveau champion de League of Legends est Yone – voici ses capacités, ses traditions et plus

Eh bien, les fans de League of Legends – c’est vrai. Le prochain champion qui se dirigera vers le jeu phare MOBA de Riot Games n’est autre que Yone, le demi-frère supposément décédé de Yasuo. Les fuites et les taquineries de LoL Yone sont apparues en ligne depuis un certain temps, plus récemment dans un court métrage d’animation qui a empêché à quelques millimètres de le nommer comme le prochain champion se dirigeant vers la liste du jeu multijoueur. Maintenant, c’est officiel – Riot a annoncé le nouveau Champion, et nous avons la vérité sur les capacités, la tradition et plus encore de Yone. Continuer à lire.

Alors que Yasuo est un champion jouable depuis 2013, jusqu’à présent, Yone a été confiné à la tradition de League of Legends. Il est le demi-frère aîné consciencieux du champion actuel, qui a été tué par son jeune frère à la suite d’un malentendu sur le meurtre de leur maître, frère Souma. Yone croyait que c’était le fait de son frère, ils se sont battus et il a été anéanti – ou pas, semble-t-il.

Dans le récent teaser de style anime – « The Path, An Ionian Myth » – nous avons vu ce qui semblait être Yone se réveiller dans un royaume mystique et un combat à l’épée avec un guerrier armé, que nous savons maintenant être un azakana, l’un des « Cousins ​​plus faibles de démons comme Evelynn et Tahm Kench », comme expliqué sur le message Champion Insights de Yone.

«L’azakana qui a attaqué Yone le chassait depuis un certain temps», explique Riot, «se nourrissant des émotions négatives qu’il nourrissait en traquant Yasuo. Mais Yone est mort avant d’avoir eu la chance de frapper, et quand il est arrivé dans le royaume des esprits, il a vu une opportunité et a frappé, avec l’intention de dévorer l’âme de Yone. Yone a réussi à le vaincre – du moins le pensait-il – mais les conséquences étaient graves.

«La prochaine chose que vous saviez, c’est qu’il s’est réveillé dans le royaume des mortels avec un masque apposé sur son visage – un masque sous la forme de l’azakana qu’il venait de vaincre, avec le démon enfermé à l’intérieur. Gorgée.

Vous n’êtes pas totalement possédé, cependant – il a une partie de son pouvoir, bien sûr, et peut «littéralement arracher son âme de son corps, laissant sa forme mortelle derrière lui pour traverser le royaume des esprits pendant une brève période de temps», ce qui est lié à ses capacités. En parlant de cela, jetons un coup d’œil à ceux-ci, d’accord?

League of Legends Yone Capacités

Comme Aphelios, les capacités Yone de League of Legends sont liées à un style de jeu très distinct qui repose sur des armes doubles – dans ce cas, deux épées, dont une qu’il a pincée de l’azakana. «Yone a été conçu à l’origine pour être un tirailleur», dit Riot, «auquel ses doubles épées se prêtaient bien. Sa lame humaine inflige des dégâts physiques et son épée azakana inflige des dégâts magiques, ce qui donne à Yone un profil de dégâts mitigé, le laissant aller aux pieds avec même le plus costaud des bois.

Cependant, «la façon dont il joue autour de son E et de son ultime est vraiment similaire à celle d’un assassin», déclare le créateur de Champion, Jonathan «EndlessPillows» Fuller. «Il plonge dans la ligne arrière et inflige des tonnes de dégâts aux porte-mouches. Il joue un peu comme un hybride tirailleur-assassin.

Voie du chasseur (passive):

«Yone utilise deux lames, ce qui fait que chaque seconde attaque inflige plus de dégâts magiques. Ses chances de coup critique sont également doublées, mais ses coups critiques infligent des dégâts réduits.

Acier mortel (Q):

«Yone avance, infligeant des dégâts physiques aux adversaires. Lorsqu’il est touché, il gagne une pile de Gathering Storm. À deux niveaux, Yone peut se précipiter vers l’avant avec une vague qui fait décoller les ennemis.

Cleave d’esprit (W):

«Yone se fend en avant dans un arc massif, infligeant une partie de la santé maximale de la cible. Après avoir réussi à frapper un ennemi, Yone gagne également un bouclier temporaire. La puissance du bouclier augmente par champion touché. »

Invocateurs pendant que vous jouiez à Yasuo, il a étudié les lames! ⚔ Rencontrez #Yone, votre nouvel hybride tirailleur-assassin à pic de puissance 0/10! 🗡 #LoL pic.twitter.com/PQ6RgraeeO – League of Legends UK (@uk_lol) 24 juillet 2020

Âme déliée (E):

«Vous pouvez entrer dans sa forme spirituelle, gagner en vitesse de déplacement et laisser son corps derrière lui. Lorsque la forme spirituelle de Yone expirera, il reviendra dans son corps et infligera un pourcentage de tous les dégâts qu’il a infligés sous forme spirituelle.

Destin scellé (R):

« Yone frappe tous les ennemis sur son chemin, clignant des yeux derrière le dernier ennemi touché et projetant tout le monde en l’air vers lui. »

En lien avec l’événement League of Legends Spirit Blossom, voici le skin de lancement de Yone: Spirit Blossom Yone:

Yone sera lancé dans le cadre du prochain patch LoL 10.16, dit Riot. Cela signifie que vous avez moins de deux semaines à attendre avant de faire ses débuts.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’autre Champion qui vient juste de venir au jeu avec ce grand événement estival, rendez-vous aux notes récentes du patch 10.15 de LoL pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Lillia, les capacités, les statistiques de The Bashful Bloom, et plus.

