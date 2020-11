Tout ce qu’il faut savoir sur le chat de l’émission d’horreur Ted Raimi Telluride – / Film

« Là sont des monstres là-bas, » Ted Raimi déclare avec insistance lors de l’édition Shelter-In-Place de Telluride Horror Show. Animé par Meredith Borders de Fangoria, Raimi fait participer tout le monde au chat Deathly Spirits, un cocktail virtuel offrant aux téléspectateurs l’occasion de mélanger les recettes de boissons de Ted et de s’engager avec le genre préféré après la projection de son nouveau court-métrage Lumière rouge. Dans l’espoir de transformer ce court métrage en un projet de long métrage complet, Raimi explique comment, au départ, le plan était simplement d’aller de l’avant et de faire le film. Malheureusement, comme beaucoup dans l’industrie du divertissement, l’épidémie de COVID-19 a mis les plans en attente.

«Nous avons tourné une preuve de concept, cela n’a jamais été censé être un court métrage, mais COVID a réussi et nous avons été désossés», explique Raimi. «Comme tout le monde dans le monde, nos plans ont échoué. Nous avons pensé, qu’est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas présenter cela aux producteurs maintenant. Nous avons bien pensé, apportons-le aux festivals de cinéma. Nous pouvons faire ça. Même s’ils sont virtuels, comme celui-ci génial. Nous sommes juste ravis que ce soit là. Nous recherchons des financements en ce moment, et avec le nombre de réponses positives obtenues, je ne peux pas imaginer que ce sera long.

Dans le court métrage, Ricky est en route pour la fête d’Halloween du siècle, mais il est un peu perdu. Luttant pour maintenir le service de téléphonie cellulaire au milieu de nulle part, Ricky et ses amis influenceurs sont arrêtés sur le bord de la route lorsqu’un sans-abri tente de leur demander de la monnaie de rechange. Au lieu de l’aider, l’équipe de trottoir désagréable a poussé l’homme à l’écart, lui a crié dessus, puis continue à couper, alors qu’ils filment l’interaction et la partagent sur leurs comptes de médias sociaux. Soudainement, au moment où le gang est sur le point de partir, une camionnette banalisée s’arrête devant leur voiture et s’arrête. Totalisant de gros fusils et des attitudes plus grosses, un groupe d’étrangers kidnappe les enfants, les emmène dans un entrepôt dans un lieu inconnu et les soumet à une nuit remplie de peur. Quand l’une des filles appelle à la miséricorde, le personnage de Raimi appelle sa mère et relaie la situation. «Elle demande de l’aide et demande pitié», dit-il au téléphone. « Quoi? Ouais, elle n’en a pas donné à ce sans-abri aujourd’hui. Droite. Je t’aime aussi. » Il raccroche le téléphone, se retourne vers les otages effrayés à ses pieds et reprend là où il s’était arrêté.

De retour à la maison, blotti en toute sécurité avec un « Sir Graves Ghastly Old Fashioned » – une boisson qu’il a concoctée et inventée lui-même, du nom de son animateur d’horreur préféré à Detroit, Sir Graves Ghastly – à la main, Raimi jaillit du réalisateur Kahuam et de son dernier court métrage. film. Pendant une heure de shindig, l’icône de l’horreur discute de sa carrière légendaire dans l’industrie, de ses conseils pour les cinéastes de la relève, de la façon dont il utilise sa peur à son avantage, s’il préfère tuer ou être tué à l’écran, et la clé pour faire un film d’horreur intemporel. / Le film a eu la chance d’assister et de rendre compte de tout ce que nous avons appris.

Gagner contre Wes Craven

Que ce soit le moment où sa Henrietta retrouve une âme fraîche dans la cave à fruits du frère Sam Raimi Evil Dead 2, son sleazeball sensuel chez Bernard Rose Candyman, un vendeur de préservatifs dans l’horreur de Thanksgiving sous-estimée criminellement Colère noire, un collègue innocent en 2004 La rancune, assistante de direction pour un collectionneur passionné d’art Wishmaster, le sujet d’une horrible séquence de mort dans Ryûhei Kitamura Le train de la viande de minuit, son tour hilarant de type fainéant dans Starz Ash vs Evil Dead, apparaissant dans le slasher de Wes Craven en 1989 Shocker, un metalhead naïf chez David Lynch Pics jumeaux, un guerrier lâche dans Armée des ténèbres, Hoffman intimidé par le Daily Bugle dans Sam Raimi’s Homme araignée 1, 2 et 3, ou ses 44 épisodes combinés de Xena: princesse guerrière et Hercule: les voyages légendaires, il y a de fortes chances que vous ayez vu une partie du travail de Ted Raimi. Quelle a été la clé pour décrocher autant de propriétés emblématiques? En fin de compte, un mélange d’enthousiasme surtout bon enfant, combiné à très peu de porno.

«J’adore l’horreur, je l’ai toujours aimé», raconte Raimi. «J’ai commencé dans les années 80, et à cette époque, personne ne voulait faire d’horreur. Il est difficile d’imaginer pour de nouveaux publics aujourd’hui, en particulier pour la génération Y, qui a grandi en étant populaire pendant autant d’années, mais il fut un temps à Los Angeles où si vous disiez que vous faisiez des films d’horreur, d’autres producteurs légitimes penseraient à eux-mêmes: «Eh bien, il ne fait pas de porno, alors c’est bien».

«Je veux dire honnêtement, c’est vraiment ce que ça faisait. Et j’adore le genre, alors quand j’irais lire pour des réalisateurs comme Wes Craven et Tobe Hooper, des gars comme ça, je n’entrerais pas comme: « Oh merde, j’espère que personne ne me verra entrer ici ». C’était l’ambiance de la plupart des acteurs. J’étais enthousiasmé. Quand je suis allé lire pour Wes, je me suis dit: ‘Mec! Dernière maison sur la gauche, cette technique, cette technique, mec tu as réussi ça »et il était comme« Oh merde ». C’était donc le genre d’attitude que j’avais, et je recevais de nombreuses auditions simplement parce que j’étais enthousiasmé par le matériel. À cette époque, généralement, les acteurs n’étaient pas enthousiasmés par le genre.

En tant qu’acteur, être le méchant est toujours plus amusant

Quand il s’agit de jouer la proie contre le prédateur, Raimi a été des deux côtés du spectre. Plusieurs fois. Lorsqu’on lui a demandé quel rôle il préfère incarner dans ses histoires, Raimi explique comment tout se résume à un choix entre des personnages statiques et dynamiques.

« Je pense que cette question peut répondre par ceci: Préféreriez-vous en tant qu’acteur être un acteur de personnage ou préféreriez-vous être un chef de file? » se demande Raimi. «Généralement, pour la plupart, les prospects sont tués, mais les acteurs de personnages font le meurtre. Je préfère généralement être un acteur de personnage, et c’est parce qu’à mon avis, dans la littérature occidentale pour la plupart, le rôle principal est plus fidèle et digne de confiance et il est le bon gars pour la plupart, la plupart du temps. Le gars qui fait les choses en tête qui mène sa progression à travers nos trois actes est sournois et effrayant et bizarre, c’est ainsi que les écrivains aiment les écrire. Alors, je préfère être ce type. Je préfère être le gars bizarre, je l’ai toujours fait. Mon instinct d’acteur a tendance à y aller.

«Il y a aussi deux types d’acteurs dans le monde, à mon avis. Celui que le réalisateur, lors de la première prise, doit dire: «Pouvez-vous en parler un peu? Nous ne comprenons pas tout à fait le personnage »parce que l’acteur est subtil, c’est exactement ce qu’il fait. Dans mon cas, ils disent: «Abaissons cela à environ quinze pas». C’est ce qui m’arrive, jusqu’à ce que j’arrive au point où je devrais être. Mais c’est mon instinct, donc je préfère toujours le personnage qui joue.

Raimi utilise sa peur à son avantage

Beaucoup de gens se demandent si les cinéastes d’horreur n’ont jamais peur. S’il est vrai que travailler dans les coulisses sur un projet peut rendre une personne un peu fatiguée, tout comme regarder des centaines de films d’horreur peut atténuer l’effet de la peur moyenne, à la fin de la journée, les acteurs sont comme nous. Ils sautent à d’étranges craquements et gémissements dans l’air lorsqu’ils sont seuls à la maison la nuit. Ils se tortillent à la vue des serpents. Ils sont effrayés par les terreurs quotidiennes dans le cycle des nouvelles. Acteur ou pas, on ne peut nier qu’il peut être difficile de se débarrasser du stress qui accompagne la vie quotidienne lorsque l’on franchit la porte à la fin de la journée. Lorsqu’il s’agit de travailler sur des plateaux de cinéma, un artiste vétéran comme Raimi a appris une nouvelle façon de lutter contre ses malheurs: utiliser son anxiété à son avantage. Armez ce qui vous fait peur. Se mettre en colère contre ce qui cause l’alarme.

«Je pense que vous l’utilisez en quelque sorte», dit Raimi. «Vous avez déjà fait un cauchemar où d’abord, vous hurlez de terreur dans le cauchemar, mais ensuite, en théorie, vous commencez à crier au cauchemar lui-même? Je ne sais pas si quelqu’un a vécu de telles choses. Je sais que je l’ai fait plusieurs fois. Quand je joue, à l’occasion, j’essaie de m’en servir. Par exemple, vous êtes en colère, et le matériel que vous jouez, vous pouvez le voir d’un troisième œil comme menaçant, mais vous êtes dedans, mais vous engagez donc en quelque sorte cette partie de vous. Essayez de l’utiliser. »

La clé pour créer un film d’horreur intemporel

En tant que cinéaste qui travaille activement dans l’industrie depuis plus de quarante ans, Raimi sait une chose ou deux sur la résistance. En plus d’agir dans plus d’une centaine de titres différents, il a réalisé sa propre série télévisée, a conquis des cascades difficiles, a contribué d’innombrables heures, idées et détails au prolifique Evil Dead franchise, et a même créé sa propre société de production avec sa famille. Quelle est la clé pour rester longtemps après votre première date? Fournir un produit divertissant avec un message social intemporel en plus.

«Nous aimons tous enseigner à la prochaine génération ce que nous croyons», dit Raimi. «Parfois, les gens le font avec un mot aimable, un geste ou un exemple. D’autres fois, les gens le font en adoptant une politique, et d’autres fois encore, ils le font par force brute. Ces frères [in the short film Red Light] sont le mode d’instruction de la force brute, et c’est en partie ce que j’ai trouvé si attrayant dans le scénario complet d’Alex [Kahuam] est que c’est une peur interne. Vous pouvez classer les films d’horreur dans deux catégories de base. Le premier concerne les sujets d’actualité, puis les sujets éternels.

«Voici un exemple: dans les années 50, à peu près à la même époque, il y avait deux films tous deux au drive-in. L’un était Attaque de l’araignée atomique. Maintenant, c’est un titre stupide et comment ne pas rire de ce titre? Mais quand il est sorti, c’était la vraie affaire. Les gens avaient peur des attaques nucléaires. Tout le monde savait à ce moment-là les horreurs de l’île Bikini, tout ce qui s’est passé à Hiroshima, c’était bien documenté. Maintenant, nous le considérons comme un vieux film stupide parce que c’est un sujet daté.

« Mais aussi, Maison sur la colline hantée avait raison à peu près au même moment. Maintenant, ce sont des techniques similaires, ce sont des budgets similaires, une qualité d’étoile similaire, plus ou moins. Maison sur la colline hantée existe maintenant, non seulement parce que c’est une excellente image, William Castle, mais aussi parce qu’elle traite d’une idée plus intemporelle. Donc, si vous avez tous ces films géniaux aujourd’hui sur le génie génétique, le génie génétique, bien que cela semble effrayant maintenant, dans vingt ans, tout sera très daté.

Raimi a été intrigué par les prémisses de son nouveau film Lumière rouge parce qu’il traite de nos idées préconçues sur la génération qui nous a précédés et du cycle sans cesse répété de la fréquentation qui assombrit la communication au fil des ans.

«J’adore l’idée que ce soit un sujet d’horreur intemporel, et c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, qui est la terreur de la colère générationnelle, et cela se passe partout. La génération hippie est énervée contre ma génération, je suis énervée contre la génération Y et la génération Y est énervée contre la génération Z-ers. Et ça va aussi dans l’autre sens. Je viens de trouver cela incroyablement frais et nouveau.

Le conseil de Raimi aux cinéastes en herbe: ne laissez personne vous dire de ne pas faire votre étrange film Monster

Juste un gamin lui-même quand il a eu sa grande pause, Raimi est originaire de l’école de faux-le-jusqu’à-que-vous-le-faites. Eh bien, en fait, il est originaire de l’Université de Detroit, mais le fait est que le gars croit au pouvoir d’une attitude positive. C’est pourquoi il tente une chance sur un jeune cinéaste hispanique pour son prochain long métrage, allant même jusqu’à dépenser son propre argent dans une capacité de production rare. C’est aussi pourquoi il encourage si fortement les cinéastes ambitieux à sortir et à faire toute image particulière que leur petit cœur désire. N’attendez pas la permission, faites simplement votre film.

«Ecoutez, si vous voulez faire un film sur un scientifique fou seul dans son appartement créant des créatures mutantes qui attaquent le monde, allez-y», dit Raimi. « Ne laissez personne vous dire différent. »

Articles sympas sur le Web: