Maura Higgins sortant avec Bradley James

2020-10-31

La star de ‘Love Island’ Maura Higgins a commencé à sortir avec l’acteur de ‘Underworld’ Bradley James.

La beauté de « Love Island », âgée de 29 ans, et l’acteur de « Underworld », âgé de 37 ans, ont été aperçus lors d’un dîner à Londres cette semaine, selon MailOnline.

En 2015, Bradley a été choisi comme le méchant masculin, Varga, dans « Underworld: Blood Wars », aux côtés de Kate Beckinsale et il a également joué dans les séries télévisées « Merlin », « Damien » et « Medici: The Magnificent ».

Il incarnera le brigadier général Felix Sparks, héros de la guerre américaine, dans la prochaine série dramatique de Netflix sur la Seconde Guerre mondiale, « The Liberator », qui doit sortir en novembre.

Maura est célibataire depuis sa séparation de la co-star de ‘Love Island’ Curtis Pritchard plus tôt cette année et a récemment révélé qu’elle était désireuse de trouver un nouvel homme mais qu’elle était nerveuse à propos des fréquentations.

Elle a expliqué: « Je suis prête à recommencer à sortir ensemble. Mais le fait est que je n’ai jamais été qu’à un seul rendez-vous en dehors de Love Island.

«Je sais que nous avons fait beaucoup de rencontres dans la série, mais vous êtes dans un environnement complètement différent.

«Mis à part ça, je suis à un rendez-vous et c’était avec le gars avec qui j’étais avant Love Island, donc je ne suis pas du tout habitué à la scène des rencontres.

«J’ai 29 ans et je suis à un rendez-vous! Quand j’y pense comme ça, c’est assez effrayant.

« Je serais une épave nerveuse à un rendez-vous, ce qui semble fou parce que je suis une femme confiante mais je ne saurais pas quoi faire moi-même. »

