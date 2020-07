Tout ce que vous devez savoir sur Star Trek: Discovery Season 3. Dernières mises à jour ici !!!

La très attendue saison 3 de Star Trek Discovery sortira probablement fin 2020, sur la plateforme CBS toute entrée. La sortie a été affectée par la catastrophe mondiale du COVID 19. Julia McNamara, vice-présidente directrice du contenu original chez CBS all entry, a déclaré que le grand succès de la sortie de la deuxième saison de Star Trek: Discovery a dépassé leurs attentes dans la progression des abonnés et a également produit une réponse exceptionnelle de la part des abonnés. Anthony Rapp, un acteur de la série, a déclaré dans un compte Instagram que l’amélioration et les résultats visibles se produisaient, mais à la suite du verrouillage, cela prendra un peu de temps supplémentaire. Les créateurs ont indiqué que l’amélioration n’était pas le seul facteur à prendre en compte… l’œuvre contient en outre du son et de la musique, des résultats visibles et bien plus encore. Le live Instagram à travers lequel l’acteur a parlé de Star Trek: Discovery saison 3. L’ADR qui suggère un substitut de dialogue automatisé nécessite une configuration particulière, et devra être enregistré par les acteurs à partir de leurs propriétés. Le casting a quelques nouveaux ajouts avec Anson Mount qui jouera Christopher Pike et Ethan Peck qui jouera Spock. Dans la première bande-annonce elle-même, un certain nombre d’acteurs comme Doug Jones comme Saru, Mary Wiseman comme Sylvia Tilly, Wilson Cruz comme Dr Hugh Culber, Oyen Oladejo comme Joann Owosekun, Emily Coutts comme Keyla Detmer, Anthony Rapp comme Paul Stamets, Michelle Yeoh comme l’empereur Georgiou et Sonequa Martin-Inexpérimenté comme Michael Burnham sont prouvés pour réapparaître dans la troisième saison tant attendue de Star Trek Discovery. La saison 2 n’était pas aussi rentable que la première saison de l’émission. Ainsi, les adeptes ainsi que les créateurs espèrent une saison supérieure!

