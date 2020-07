3 nouvelles boîtes sont disponibles avant Pokémon Go Fest 2020

in

Pokémon Go Fest 2020 va fournir aux joueurs beaucoup de contenu à jouer et plus de Pokémon à attraper. Mais cela signifie que les formateurs voudront peut-être faire le plein de ressources avant le début de l’événement le 25 juillet.

En préparation, Niantic a abandonné trois nouvelles boîtes spéciales avant Aller Fest que les joueurs peuvent acheter dans la boutique en jeu. Les trois offrent des ressources précieuses, telles que des Poké Balls, des Raid Pass et des incubateurs, qui seront utiles pour attraper et faire éclore des Pokémon pendant le week-end de l’événement.

Comme pour chaque multi-drop, certaines des boîtes seront plus utiles que d’autres, mais toutes contiennent au moins quelques bons articles si vous avez suffisamment de PokéCoins pour en attraper un.

La nouvelle boîte spéciale est celle sur laquelle les joueurs devraient probablement dépenser leurs pièces car elle leur donne beaucoup de Poké Balls et d’autres ressources utiles au coût le plus bas à 480 PokéCoins. Mais voici les trois nouvelles boîtes qui seront actives jusqu’à la fin de Pokémon Go Fête 2020.

Boîte spéciale – 480 PokéCoins

Pièce deux étoiles

Deux super incubateurs

50 boules Poké

Trois passes de raid à distance

Boîte Ultra – 1480 PokéCoins

30 balles Ultra

20 passes de combat premium

Quatre super incubateurs

Pièce quatre étoiles

Boîte Aventure – 1480 PokéCoins

30 balles Ultra

16 super incubateurs

Pièce quatre étoiles

Quatre incubateurs

La seule boîte que vous voudrez probablement éviter est l’Ultra Box, car à moins que vous ne sortiez pour jouer au jeu normalement, les passes de combat Premium ont peu de valeur lorsque vous jouez à distance. Pour ce même prix, vous pouvez obtenir quatre fois les Super Incubateurs et quatre Incubateurs normaux, ce qui sera utile lors de l’éclosion des œufs de l’événement pendant Aller Fest le week-end.

