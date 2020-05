Tous les détails sur « Shirley » de Hulu avec Elizabeth Moss

– Publicité –



Le film biographique américain «Shirley», qui a aidé sa réalisatrice Josephine Decker à décrocher le prix spécial du jury américain pour le cinéma d’auteur au Sundance Film Festival, est prêt à être diffusé sur plusieurs plateformes et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Date de sortie de «Shirley» de Hulu

«Shirley» sortira le 5 juin sur Hulu. Un représentant de la société de production et de distribution de Shirley, Neon, a déclaré à Insider que le film serait disponible à la location et à l’achat à la demande sur des plateformes telles que iTunes, Amazon Prime, Vudu et Fandango Now.

Histoire et intrigue de «Shirley» de Hulu

– Publicité –

«Shirley» est basé sur un roman du même nom écrit par Susan Scarf Merrell. Le résumé officiel de l’histoire porte sur: «Un jeune couple qui emménage avec Shirley Jackson et son professeur-mari du Bennington College, Stanley Hyman, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie.

Étoiles en vedette et leurs détails

Elisabeth Moss

L’actrice primée aux Emmy et Golden Globe Award, Elizabeth Moss, sera interprétée comme Shirley Hardie Jackson dans le film. Elle a été nommée «Reine de Peak TV» par Vulture, en raison de ses réalisations dans le domaine du divertissement. Elle est célèbre pour avoir incarné le détective Robin Griffin dans la mini-série de la BBC « Top of the Lake » et June Osborne dans « The Handmaid’s Tale » de Hulu.

Michael Stuhlbarg

Le mari de Shirley, Stanley Edgar Hyman, sera interprété par Michale Stuhlbarg, connue pour avoir essayé le professeur d’université troublé Larry Gopnik dans le film de 2009 « Un homme sérieux ». Il figure également dans «Appelez-moi par votre nom», «La forme de l’eau» et «The Post». Les trois films ont été nominés aux Oscars du meilleur film. Srunlbarg a également remporté une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie Acteur de soutien exceptionnel dans une série ou un film limité pour son rôle dans «The Looming Tower».

Créateurs

Josephine Decker a dirigé le scénario de Sarah Gubbins pour «Shirley». Le film est distribué par Neon, tandis que Jeffrey Soros, Simon Horsman, Christine Vachon, David Hinojosa, Elisabeth Moss, Sue Naegel et Sarah Gubbins ont servi de producteurs.

Bande annonce

La bande-annonce officielle de Shirley a été publiée par Hulu le 8 mai. Le clip d’une minute et demie montre un jeune couple emménager chez Shirley et Stanley, ignorant les sombres secrets du couple. Lorsque leur arrivée commence à interrompre la routine de Shirley alors qu’elle écrit un chef-d’œuvre, elle et son mari décident de jouer avec le couple naïf. La bande-annonce convaincante parvient à envoyer des frissons tout en promettant beaucoup plus dans le film.

– Publicité –