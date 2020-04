Total War: Shogun II sera gratuit sur Steam la semaine prochaine

SEGA et Creative Assembly ont annoncé aujourd’hui qu’ils offriront la semaine prochaine Total War: Shogun II gratuit sur Steam. Du 27 avril au 1er mai, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement dans le cadre de leur campagne #StayHomeSaveLives. L’idée est de donner à ceux d’entre vous qui sont à la maison et qui n’ont rien à faire pendant l’auto-quarantaine un jeu pour occuper votre temps. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu 2011 ci-dessous, car il est toujours considéré comme l’un des meilleurs titres de la franchise. En plus de cela, une tonne de Guerre totale les jeux et les DLC seront en vente au cours de cette semaine avec des prix allant jusqu’à 75% de réduction.

À l’ère la plus sombre du Japon, une guerre sans fin laisse un pays divisé. C’est le milieu du XVIe siècle au Japon féodal. Le pays, autrefois dirigé par un gouvernement unifié, est maintenant divisé en de nombreux clans en guerre. Dix seigneurs de guerre légendaires luttent pour la suprématie alors que les complots et les conflits flétrissent l’empire. Un seul s’élèvera avant tout pour gagner le cœur d’une nation comme le nouveau shogun… Les autres mourront par son épée. Prenez le rôle d’un Daimyo, le chef de clan, et utilisez les engagements militaires, l’économie et la diplomatie pour atteindre le but ultime: réunir le Japon sous son commandement suprême et devenir le nouveau Shogun – le dirigeant incontesté d’une nation pacifiée.

Total War: Shogun II propose des batailles 3D complètes améliorées via la terre et la mer, qui ont fait un nom pour la série, ainsi que la carte de campagne tactique que beaucoup appellent le cœur et l’âme de Total War. Doté d’un tout nouveau système d’IA inspiré des écritures qui ont influencé la guerre japonaise, le « Art of War » chinois millénaire, l’Assemblée créative apporte la sagesse de Maître Sun Tsu à Total War: Shogun II. L’analyse de ce texte ancien a permis à l’assemblage créatif d’implémenter un gameplay stratégique simple mais profond.