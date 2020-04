Hommage sincère d’Ian Chappell à Graeme Watson

Vous n’oublierez jamais votre premier colocataire en tournée; ce n’est pas tout à fait l’amour de votre souvenir de vie, mais un rappel affectueux.

Mon premier colocataire lors d’une tournée de cinq mois en Rhodésie [as it was then] et l’Afrique du Sud en 1966-67 était Graeme Donald Watson. Son surnom était Beatle car il portait ses cheveux longs comme les «Fab Four». Il a été choisi pour remplacer Doug Walters, qui a été appelé au service national de l’armée.

Beatle était un véritable allrounder qui a battu dans le top six pour Victoria et a joué au bowling rapidement. Avant la tournée, j’avais joué contre Graeme, mais je ne le connaissais vraiment que comme un victorien un peu inhabituel dans la mesure où il restait pour une bière après le jeu.

Lors d’une tournée de cinq mois où vous êtes régulièrement enfermé dans la même pièce, vous apprenez à bien connaître un gars. L’amitié est soit durable, soit elle s’essouffle assez rapidement. Dans notre cas, il est resté ferme jusqu’à vendredi, lorsque malheureusement le cancer a coûté la vie aux Beatles.

Ian Chappell, Graeme Watson (Getty)

Il y a beaucoup de bons souvenirs de cette tournée. Nous avons beaucoup partagé ensemble, y compris un solide partenariat contre la province de l’Est où nous avons tous deux achevé nos premiers siècles pour l’Australie. Le match a été joué à St George’s Park, qui était alors connu sous le nom de Pollockville en raison de la présence des frères, Peter le lanceur rapide et Graeme, l’un des batteurs de test les plus éminents de l’époque.

La deuxième bataille de manches de la Graeme s’est terminée avec Pollock c Chappell b Watson 120.

Après avoir commencé son premier test à Newlands avec un impressionnant Beatle d’un demi-siècle, il s’est blessé à la cheville en jouant aux quilles et a fini avec des béquilles avec sa jambe en plâtre. Cela a entraîné la vue inhabituelle de courses de béquilles de fin de soirée dans les couloirs de Deals Hotel à East London, les autres participants étant Dave Renneberg, Brian Taber et les vôtres, pleinement capacités mais légèrement enivrés.

Malheureusement pour les blessures des Beatles, il a poursuivi sa vie sportive.

J’ai de nouveau fait une tournée avec Beatle en 1972, mais à ce moment-là j’étais capitaine et j’aimais une chambre simple, il a donc dû se contenter du deuxième meilleur. Il avait été inclus dans la fête en tournée malgré une expérience de mort imminente après un incident au MCG dans la série Reste du monde de 1971 à 1972.

Équipe australienne de cricket – Old Trafford: de gauche à droite – Graeme Watson, Ashley Malett, Bob Massie, G Hammond, Rod Marsh. rangée centrale de gauche à droite – Pysiothérapeute D. McErlane, Bruce Francis, Greg Chappell, Ross Edwards, Fred Bennett, directeur adjoint Paul Sheahan, David Colley, Dennis Lillee, D. Sherwood (marqueur). De gauche à droite – Brian Taber, Doug Walters, Ian Chappell (capitaine), Ray Steele, manager Keith Stackpole, John Invararity, John Gleeson. (Getty)

J’étais au bâton avec Watson quand un vidéoprojecteur involontaire de Tony Greig l’a frappé au nez et il a été chassé du sol en saignant abondamment. Il était extrêmement malheureux car la livraison de Greig a été affectée lorsque sa main de bowling a frappé les souches et Watson a tranchant une balle qui l’aurait frappé dans la poitrine si sa tentative de tir avait raté.

Ce n’est que lors de cette tournée de 1972, lorsque j’ai rencontré l’une de ses infirmières à une fonction sociale, que j’ai découvert que Beatle avait en fait cessé de respirer pendant un certain temps lorsqu’il était à l’hôpital. Il était typique de Beatle de dire très peu de choses sur l’incident; il a fait peu de blessures et était parfois trop courageux pour son propre bien.

Cette blessure grave s’est produite le 5 janvier, mais avec un ardent désir d’être sélectionné pour la tournée de 1972 en Angleterre, il a défié les ordres des médecins et a joué contre l’Australie du Sud le 26 février. Dans les deuxièmes manches avec un coup de vent dans la direction du milieu à la jambe fine, j’ai dit au quilleur rapide Kevin McCarthy que la seule option était de fonctionner avec un fort champ côté jambe.

Un videur de McCarthy a frappé Watson sur le côté de la tête et pendant un instant mon cœur a coulé. Heureusement, ce n’était qu’un coup d’œil et il réussit ses manches.

Ian Chappell. (AAP)

Dans une autre saison, il a joué pour WA avec un os cassé à la jambe et Rod Marsh jure qu’il se tenait parfois aussi loin pour Beatle qu’il l’était pour Dennis Lillee.

Cependant, il y a eu une blessure qui l’a arrêté; une mâchoire cassée. Doux sportif doué, il faisait partie de l’équipe du Melbourne Football Club qui a remporté la grande finale de la VFL en 1964. Quand il a subi deux mâchoires cassées en succession rapide au cours de la saison 1965, ce qui a brutalement interrompu sa carrière de footballeur. Lors de cette tournée sud-africaine chaque fois que Keith Stackpole voulait ennuyer Beatle, il appelait; « Hé, la mâchoire de verre. »

Sa carrière de cricket a impliqué de jouer pour trois États, Victoria, WA et New South Wales. Lors de séances de boissons régulières avec un groupe de copains, c’était une blague standard de prétendre qu’il jouait avec quatre États – il a été sélectionné pour le Queensland mais a rejoint les World Series Cricket à la place – le même nombre que ses épouses.

J’étais à la fête officielle lors de son premier mariage, auquel assistait alors le Premier ministre australien Harold Holt. Je n’ai pu assister à aucune des autres cérémonies, ce qui est regrettable, car cela m’a empêché d’utiliser la ligne hilarante de l’homme drôle de bowling rapide anglais John J Warr.

Le Premier ministre australien Harold Holt (Getty)

Lorsque J J a assisté au cinquième mariage du batteur anglais Bill Edrich, on lui a demandé; « De quel côté – la mariée ou le marié? » Sans un petit sourire, il répondit; « Abonnement de saison. »

Je connais bien ses deux dernières épouses, Karina avec qui il a engendré deux belles filles de Laura et Louisa et Jan qui était à ses côtés lors de son décès. Beatle avait généreusement offert un rein à Jan qui avait besoin d’une greffe, mais le diagnostic de cancer redouté a mis fin à ce plan. Heureusement, Jan a reçu une greffe et se rétablit maintenant bien.

Watson a eu une vie professionnelle réussie après le sport, maximisant intelligemment ses qualifications d’architecte. Il excellait dans les solutions de gestion de stades sportifs et était impliqué à ce titre dans l’enceinte olympique de Sydney, qui connaît un grand succès.

Ses antécédents architecturaux se sont démarqués dans la conception fonctionnelle de sa maison à Burradoo dans les NSW Southern Highlands et de la ferme sur sa propriété à Wollambi, juste au nord de Sydney. C’était un lieu préféré en tant que « retraite masculine » et j’ai de bons souvenirs des séances qui y ont été appréciées avec Tabsy et Beatle qui ont permis une femme – notre chien Bella.

Parc olympique de Sydney (Getty)

Beatle a vécu une vie bien remplie et il avait hâte de prendre soin de Jan dans sa période post-opératoire, mais malheureusement, les tables ont été retournées et c’est elle qui a pris soin de lui avec amour.

Son dernier acte public était altruiste comme d’habitude. Même en mauvaise santé, il a proposé d’aider la Southern Highlands District Cricket Association à collecter des fonds pour le développement des juniors.

Cela a abouti à un dîner à guichets fermés au début du mois de mars, qui a fourni des fonds indispensables à l’association. Beatle – avec sa voix qui s’estompe – a fait un beau discours ce soir-là, plein de bon sens et avec une vision pour l’avenir.

Ce fut un long voyage de Salisbury [now Harare] à Burradoo mais ce fut un succès, avec beaucoup de rires en cours de route.