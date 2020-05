Top 7 des voitures turbo essence qui seront lancées en 2020

Ce sont les voitures à essence turbo les plus attendues qui vont finalement être lancées en 2020, beaucoup d’entre elles seront lancées très bientôt.

Les fabricants développent maintenant des moteurs à essence turbocompressés parce que de nombreux acheteurs se penchent également sur le plaisir de conduire une pièce. La plupart d’entre eux intègrent de petits moteurs turbo essence pour de nombreuses voitures, car ils sont plus faciles à mettre à niveau vers les normes d’émission et sont encore assez économes en carburant.

De nombreuses voitures à essence turbo ont vu le jour en 2019 et d’ici l’année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Voici donc une liste des huit premiers que nous savons, les gens attendent avec impatience et l’achèteront dès son lancement. Voici:

Hyundai i20 Turbo

Hyundai va lancer la nouvelle génération i20 avec un nouveau moteur essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre. Le moteur sera emprunté à Aura et Grand i10 Nios et est en fait une version désaccordée du moteur 120 BHP de Venue. Il sera sûrement accouplé à un MT à 6 vitesses, mais il est également possible qu’il obtienne un DCT à 7 vitesses.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre

Figurines de puissance – 100 BHP / 172 Nm

Période de lancement – août-septembre 2020

Renault Duster Turbo

Maintenant que son moteur diesel a été arrêté, Duster est sur le point d’obtenir un gros remplacement. À l’Auto Expo 2020, il a été présenté avec un moteur turbo-essence de 1,3 litre avec des chiffres de puissance très élevés. Cela le rendra plus puissant que MG Hector, Kia Seltos et Hyundai Creta.

Spécifications du moteur – turbo-essence à quatre cylindres de 1,3 litre

Figurines de puissance – 156 BHP / 250 Nm

Période de lancement – mai-juin 2020

Lisez aussi: Voici cinq nouveaux VUS turbo-essence à venir en Inde

Mahindra XUV300 Sportz

Lors de l’Expo, Mahindra a présenté la version la plus puissante et la plus performante du XUV300. Surnommé chez Sportz, il obtient le même essence turbo à trois cylindres de 1,2 litre. Cependant, le moteur bénéficie de la technologie TGD-I qui génère plus de puissance. Cela en fait le plus puissant de la classe.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre

Figurines de puissance – 130 BHP / 230 Nm

Période de lancement – mai 2020

Ford Ecosport Turbo Essence

Maintenant que Ford et Mahindra se sont unis, les deux partageront leurs moteurs, leurs plates-formes et d’autres technologies. Ainsi, le moteur du XUV300 Sportz viendra plus tard également sur l’EcoSport. Le nouveau moteur remplacera l’espace vide laissé par le très apprécié moteur EcoBoost. En fait, c’était l’un des moteurs turbo les plus anciens et les plus populaires en Inde.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre

Figurines de puissance – 130- BHP / 230 Nm

Période de lancement – décembre 2020

Renault Triber Turbo

Ce n’est pas le genre de moteur que vous attendiez. Le but de Triber avec une voiture à essence turbo est différent. Il est juste pour plus de puissance que son turbo à trois cylindres de 1,0 litre. De nombreux acheteurs et acheteurs intéressés ont manifesté leur intérêt et suggèrent également pour l’unité turbo.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre

Figurines de puissance – 100 BHP / 172 Nm

Période de lancement – octobre-novembre 2020

Tata Altroz

Maintenant, nous ne savons pas si cela se produira, mais certains rapports suggèrent toujours que cela pourrait se produire dans un avenir proche. Avant les retombées de Tata-JTP, les deux travaillaient sur Altroz ​​JTP, équipé du moteur Nexon. Cela le rendrait encore plus puissant que le Polo.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre

Figurines de puissance – 115 BHP / 150 Nm

Période de lancement – 2021

Tata Harrier

Harrier obtiendra un moteur turbo essence de 1,5 litre vers la fin de ce mois. Les rapports suggèrent qu’il obtiendra un moteur turbo-essence à quatre cylindres de 1,5 litre sur lequel Tata travaille. Ce ne sera probablement pas si bon à conduire, mais la disponibilité d’un moteur à essence attirera plus d’acheteurs.