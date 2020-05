La mise à jour Android 5.1 de Nokia 5.1 Plus est désormais disponible en Inde et dans d’autres pays

Aujourd’hui, le chef de produit HMD Global a annoncé le dernier déploiement de la mise à jour Android 10 pour les utilisateurs de Nokia 5.1 Plus en Inde ainsi que dans d’autres pays éligibles. Nokia a maintenant relâché la mise à jour Android 10 pour le smartphone Nokia 5.1 Plus et elle devrait tôt ou tard car seuls 10% des utilisateurs du pays suivant recevront le premier lot de mise à jour Android 10 sur leurs appareils à partir d’aujourd’hui.

Notamment, la mise à jour Android 10 pour Nokia 5.1 Plus atteindra plus de 50% d’utilisateurs d’ici le 22 mai et le 24 mai, la mise à jour atteindra 100% d’utilisateurs dans les marchés approuvés énumérés ci-dessous.

La première vague de la dernière mise à jour Android 10 pour Nokia 5.1 Plus est désormais disponible dans les pays suivants.

Arménie

Australie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Biélorussie

Belgique

Cambodge

Danemark

Finlande

Géorgie

Hong Kong

Islande

Inde

Indonésie

Kazakhstan

Laos

Luxembourg

Macao

Malaisie

Mongolie

Myanmar

Népal

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Russie

Singapour

Sri Lanka

Suède

Thaïlande

Ukraine

Ouzbékistan

Vietnam

Jusqu’à présent, Nokia a déployé la dernière mise à jour d’Android 10 pour les utilisateurs de Nokia 8 Sirocco, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.2 et Nokia 2.3 en Inde et dans d’autres pays.

Le nouvel Android 10 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités à votre appareil, notamment le mode sombre, le geste de navigation, la réponse intelligente, des contrôles supplémentaires pour la confidentialité et la localisation, et le dernier correctif de sécurité

Pour vérifier si vous êtes l’une des personnes chanceuses à recevoir la mise à jour Android 10. Vous pouvez simplement vous rendre dans les paramètres de votre téléphone >> mise à jour du système et vérifier si vous avez une mise à jour là-bas.