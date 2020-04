Tom Hanks et Joan Collins rejoignent Marc Jackson Making Comics.

Marc Jackson est un dessinateur britannique, un éducateur et un habitué de Bleeding Cool. Sa vie, comme nous tous, est bouleversée et se transforme. Il a donc tout changé dans ce qu’il fait. Il écrit pour Bleeding Cool;

Le mois dernier, alors qu’il devenait de plus en plus évident de ce qui allait se passer dans le monde, j’ai trouvé que les 6 prochains mois de mon travail dans les écoles, les bibliothèques et les festivals étaient tous annulés. Financièrement, ce fut un coup dur, cela ne compte que ce que je savais, il y a toujours d’autres opportunités qui se présentent au cours des mois de printemps et d’été. J’ai rapidement eu besoin de repenser mon modèle et après avoir vu mon copain de dessin animé américain Joe Wos (Mazetoons) démarrant en ligne, j’ai pensé qu’il était peut-être temps de faire quelque chose de similaire mais avec ma propre rotation unique.

J’ai créé une chaîne YouTube appelée «Marc Makes Comics» avec le plan de diffuser des émissions hebdomadaires en direct. La seule astuce pour tout cela était que mes ateliers gagnaient généralement de l’argent, à ce stade, tout était gratuit et comme vous pouvez l’imaginer, il faut beaucoup de travail pour faire avancer les choses. De la configuration initiale, à ma femme qui se tenait au-dessus de moi dans la cuisine tout en me filmant en train de dessiner un robot au-dessus jusqu’à ce que nous investissions dans un support pour mon téléphone, toutes ces choses étaient un travail d’amour pour sortir quelque chose. Alors le merveilleux Julie Tait, le directeur du festival au festival The Lakes International Comic art et un ami m’ont approché et m’ont offert un soutien dans les premières étapes. Dire que le LICAF a joué un rôle déterminant dans l’avancement de ma carrière dans la bande dessinée et en tant que dessinateur au fil des ans (entre autres, il m’a aidé à obtenir une subvention du Conseil des arts en 2017) est un euphémisme. J’étais en train de courir, cela me faisait ressembler un peu plus à une affaire sérieuse (aussi sérieuse que le dessin de laitues de bande dessinée portant des cravates) et sa foi en ce que nous tentions de faire, espérons-le, résonnerait alors avec les autres.

Je suis allé à fond, en allant en direct chaque mercredi et vendredi à 14 heures, heure du Royaume-Uni, avec la chance de rattraper mon retard plus tard si vous ne pouvez pas assister à l’émission. Les émissions sont un mélange de dessins, de bandes dessinées, le tout dans l’esprit de la télévision britannique du samedi matin des années 80. Je prends des appels téléphoniques en direct sur les ondes, j’ai discuté avec Tom Hanks, John McEnroe et Joan Collins (elle a demandé que je dessine JR Ewing le vendredi sur demande « Freestyle Fridays ») et j’ai même chanté un duo avec Stevie Wonder. Bien sûr, aucun dessinateur qui se respecte ne ferait cela sur autre chose que son propre « Bat-phone » rouge vif.Le vendredi, je prends les demandes de la section des commentaires pendant 45 minutes en direct, tout en défiant les enfants avec mes propres idées . C’est un plaisir anarchique de premier ordre!

Je me dirige vers 600 abonnés et j’encourage activement les téléspectateurs à partager leurs propres créations avec moi par la suite sur tous mes réseaux sociaux. Je m’ennuie vraiment d’interagir avec les enfants, les parents et les enseignants, mais c’est formidable de savoir que je suis toujours en mesure de me connecter avec eux de cette façon. J’ai également mis en ligne des démos supplémentaires sur le mode d’emploi mettant en vedette divers personnages et idées à moi et mes filles et moi-même (qui avons invité la plupart des vendredis avec des suggestions) ont fait une lecture en direct de ma bande dessinée Hotdog and Mustard. J’espère qu’au cours des prochaines semaines, je me connecterai également avec Joe Wos pendant que nous ferons la promotion croisée de nos émissions respectives. C’est ma façon de faire quelque chose, n’importe quoi, pour garder ma raison, divertir mes propres enfants et peut-être égayer quelques jours pour d’autres familles aussi. De plus, en créant à lui seul une armée de jeunes caricaturistes pour prendre le contrôle du monde après le verrouillage !!!

Malheureusement, j’ai également constaté que certains de mes travaux de bandes dessinées ont commencé à diminuer un peu à mesure que les publications changeaient de fréquence pour s’adapter à ces temps incertains de l’édition. Je publie moi-même régulièrement mes propres bandes dessinées et j’étais censé travailler sur le numéro 2 de ma bande dessinée SPOOKIDS, mais j’ai du mal à me concentrer sur quelque chose de plus grand. Mais je voulais toujours faire des bandes dessinées et j’ai décidé que faire une bande dessinée hebdomadaire sur le Web pourrait être juste la chose. Plus tôt dans l’année, j’ai sorti une bande dessinée sur Magnum P.I. dans quelques semaines, que vous avez peut-être lu ici et faire ces bandes dessinées rapides vous aide vraiment à donner à votre cerveau un peu de clarté créative. Je suis venu avec l’idée initiale juste avant le verrouillage après avoir été inspiré par Jim Rugg et Ed PiskorL’émission en ligne de ‘Cartoonist Kayfabe’ Leurs émissions sur la création de bandes dessinées en général et des épisodes aléatoires sur TMNT et The Dark Knight, ainsi que les histoires Instagram d’Ed sur la Meunier et Klaus Janson Des problèmes audacieux, vraiment liés à la façon dont je pense et aime faire des bandes dessinées et j’ai tiré mes idées pour créer quelque chose de bizarre, merveilleux et basé sur Ninja! J’ai créé BRING THE NINJA! l’histoire de Chuck Chang et de son ami costumé Floyd Fighter. Le plan était de le démarrer sans explication, sans problème d’origine, juste sauter dans une situation aléatoire et courir avec, sans fin claire en vue. En ces temps étranges, cela semblait être la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer, sans avoir à trop me concentrer.

La bande apparaît sur mon Instagram chaque vendredi et sera en moyenne composée de quatre panneaux, donc essentiellement un format de bande de journal, présenté en noir et blanc avec des demi-teintes à l’ancienne. Je pense qu’en ces temps difficiles, avoir quelque chose que les gens peuvent vérifier chaque semaine (comme les familles le font avec mes ateliers de dessin) est vraiment important et j’espère que les gens apprécieront ce conte de Ninjas, de robots et d’épouses mécontentes appelé Linda. J’espère que plus tard dans l’année, lorsque les choses se seront calmées, je collecterai les bandes imprimées et les apporterai à la LICAF en octobre et à Thought Bubble en novembre, une excellente façon de terminer cette année folle, je suis sûr que vous serez d’accord. Rendez-vous dans les pages amusantes.

