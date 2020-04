Le film One-Punch Man en action en direct chez Sony Pictures – / Film

Pour tenter de décrire le génie comique absurde de One Punch Man serait de ressembler à une personne folle. Les bouffonneries ridicules du super-héros en herbe qui s’est entraîné si dur qu’il est devenu invincible est une vente difficile, même dans le monde des mangas et des anime dont la série est originaire, mais d’une manière ou d’une autre One Punch Man est devenu l’un des plus grands succès d’anime au monde. Maintenant, Sony Pictures veut se lancer dans la satire d’animation en cours la plus populaire avec une action en direct One Punch Man film écrit par Venin écrivains Scott Rosenberg et Jeff Pinkner.

Sony développe une adaptation cinématographique en direct de One Punch Man, basé sur le manga bien-aimé créé en 2009 par l’artiste japonais UNE comme une bande dessinée web, selon Variety. La satire anime à l’esprit sec, qui suit l’aspirant super-héros Saitama qui peut vaincre n’importe quel adversaire avec un seul coup de poing mais se retrouve ennuyé par tous les ennemis qu’il rencontre, est rapidement devenu un succès viral. Il est rapidement devenu un manga à succès, nominé aux Eisner Awards en 2012, par ONE et l’illustrateur Yusuke Murata. Une série animée acclamée allait bientôt suivre, ainsi que des jeux vidéo et mobiles. Alors naturellement, un film en direct était inévitable.

Sony a fait appel aux scénaristes Scott Rosenberg et Jeff Pinkner pour écrire le film, après que le duo a écrit le très réussi Venin et les deux récents Jumanji films. Avi Arad et Ari Arad d’Arad Productions produisent le film. Variety rapporte que Sony souhaite adapter la propriété très populaire et éventuellement ajouter une autre franchise à sa collection.

Mais malgré le succès de Rosenberg et Pinkner à écrire une comédie avec le Jumanji films, je crains qu’ils ne sachent pas quoi faire avec l’humour très spécifique à l’anime de One Punch Man. Imaginé comme une satire d’animes d’action, One Punch Man est en fait très léger sur l’action, se concentrant plutôt sur les obstacles incroyablement banals de Saitama comme obtenir des offres d’épicerie ou tuer une mouche. L’humour impassible couplé aux dénouements souvent violents et caricaturaux de chaque épisode est différent de tout ce que vous pouvez trouver dans une comédie américaine, et encore moins une action en direct à budget limité. L’équivalent le plus proche auquel je pense est les comédies de kung-fu de Stephen Chow comme Kung Fu Hustle ou football Shaolin, qui traitent les pitreries de Looney Tunes de ses personnages et les enjeux savonneux avec une sincérité égale. Donc, ma réponse à cette nouvelle est de demander à Stephen Chow de diriger ceci, ou One Punch Man pourrait simplement rejoindre les légions d’adaptations d’anime hollywoodiennes ratées.

Articles sympas du Web: