Tom Cruise va tourner la prochaine mission impossible dans l’espace? Vérification des faits

Tom Cruise filmera son prochain Hollywood Blockbuster sur place – à 250 miles au-dessus et en orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. La star de Mission Impossible volera haut dans la stratosphère en tournant un film encore inconnu à bord de la Station spatiale internationale, a annoncé mardi la NASA.

Le directeur de l’agence spatiale Jim Bridenstine a confirmé cette nouvelle sur Twitter, se disant ravi que le film inspire une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques à travailler sur les voyages dans l’espace.

Tom, célèbre, fait toujours ses propres cascades suspendues à la falaise. Il a obtenu sa licence de pilotage commercial après son rôle dans le film Top Gun en tant que Pete Maverick Mitchell, un pilote de la US Navy qui a un style de vol dangereux et imprudent, et aurait volé des avions dans la suite tant attendue du classique de 1986, plus tard cette an.

Mais si le dernier projet se concrétise, Tom sera le premier acteur hollywoodien A-Lister à apparaître à l’écran depuis l’extérieur de l’atmosphère de la planète. Space X devrait également lancer ses astronautes dans l’espace depuis le sol américain pour la première fois en près d’une décennie plus tard ce mois-ci à bord du Crew Dragon, qui accosterait avec l’ISS.

Elon Musk et Space X doivent encore confirmer leur implication dans l’aventure du film, mais Elon Musk a répondu au tweet de Bridenstine avec l’un des siens, disant que « ça devrait être très amusant. »

Eh bien, c’est ça, les gars. Cette nouvelle amènera tout le monde à leurs pieds car il n’est certainement pas facile de sortir dans l’espace et de tourner un film. L’acteur, qui a fait des cascades vraiment dangereuses pour presque tous les films d’action qu’il réalise, il doit être apprécié qu’au moins il porte l’industrie hollywoodienne à un nouveau niveau.

Eh bien, c’est la fin de cet article. Nous souhaitons que Tom Cruise réussisse à faire le film en dehors du monde pour divertir ses fans comme il l’a toujours fait.

