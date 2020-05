Gravity Well Studio fondé par deux anciens développeurs de Titanfall

Les anciens développeurs de Respawn Entertainment, Drew McCoy et Jon «Slothy» Shiring, ont fondé un nouveau studio de jeu AAA, Gravity Well, qui développera des titres exclusivement pour le matériel et le PC de nouvelle génération. L’équipe est basée à Los Angeles et vise à «faire bouger les choses dans le développement de jeu AAA». Un autre objectif clé est de mettre l’équipe et ses membres au premier plan, le tout dans le but de garantir la longévité de Gravity Well sur plusieurs décennies. En tant que tel, ceux qui vont travailler pour le studio trouveront un environnement qui est «anti-crunch», met l’accent sur «une bonne compensation» et donne à chacun une liberté créative.

Le site officiel de Gravity Well montre que McCoy et Shiring recrutent actuellement pour plusieurs postes, tels que des rôles pour la gestion de l’assurance qualité, la conception de jeux, l’ingénierie et l’audio. En raison de la situation actuelle concernant le coronavirus, Gravity Well ne recrute actuellement que pour le travail à distance.

La création de Gravity Well permettra également à McCoy et Shiring de développer des jeux d’une manière qu’ils estiment la plus optimale. En mettant l’équipe en premier, par exemple, Gravity Well a l’intention de prendre le temps d’itérer et de recueillir des commentaires, explique McCoy. Une déclaration sur le site Web de Shiring fait écho à ce même sentiment:

Demandez autour de vous et vous obtiendrez la même réponse de la part des développeurs – une fois que la taille de votre équipe aura dépassé 100 personnes, tout changera. Ce n’est la faute de personne – les grandes organisations se déplacent lentement. Vous avez besoin de réunions juste pour prendre des décisions. Les choix sont cloisonnés et les créations brillantes deviennent moins créatives. Alors ne faisons pas ça. Nous allons constituer une équipe de 80 à 85 personnes au plus fort.

Comme indiqué précédemment, les deux co-fondateurs sont des anciens de Respawn Entertainment. McCoy, qui est dans l’industrie depuis 2006, a été producteur principal Titanfall 2 et producteur exécutif sur Apex Legends. Shiring a rejoint l’industrie du jeu il y a environ deux décennies. Il a fait partie intégrante du développement du code net, des serveurs et des services en ligne pour Call of Duty 4 Modern Warfare, Chute des Titans, et Apex Legends.

Les fondateurs de Gravity Well n’ont pas encore précisé ce que leur premier projet pourrait impliquer.

[Source: Gravity Well]