Tokyo Revengers saison 2 : tout savoir sur la suite de l’anime sur Crunchyroll

Tokyo Revengers est un anime surnaturel drame d’action qui se concentre principalement sur Takemichi Hanagaki, un bon à rien freeter qui n’a pas réussi à accomplir quoi que ce soit d’intéressant. La vie monotone du jeune homme de 26 ans prend une tournure inattendue lorsqu’il est inexplicablement transporté douze ans dans les derniers instants avant qu’un train ne lui prenne la vie. Depuis qu’il a récemment appris que son ancienne petite-amie Hinata Tachibana et son frère Naoto ont été assassinés par le Tokyo Manji Gang il y a toutes ces années, Takemichi ne perd pas de temps pour informer ce dernier de la catastrophe imminente. Lorsqu’il revient dans le présent, le protagoniste se rend compte qu’il a réussi à changer le passé et, à son tour, l’avenir en sauvant Naoto, créant ainsi un paradoxe temporel dans le processus.

Le premier épisode de la série animée a été créé le 11 avril 2021. Basé sur une série de mangas japonais du même nom écrite et illustrée par Ken Wakui, le spectacle bourré d’action est immédiatement devenu un grand nom dans le monde de l’anime grâce à sa prémisse émotionnelle et une narration captivante. Le développement du personnage parfaitement exécuté s’est avéré être la cerise sur le gâteau, et Tokyo Revengers est naturellement devenu l’un des anime les plus populaires de 2021. Après la fin de la saison terminée sur un cliffhanger, les téléspectateurs sont impatients d’en savoir plus sur le deuxième volet de la série.

Date de sortie de la saison 2 de Tokyo Revengers

La saison 1 de Tokyo Revengers a été diffusée sur MBS le 11 avril 2021 et a été diffusée pendant vingt-quatre épisodes avant de se terminer le 19 septembre 2021. Liden Films Studios a animé la série avec Yasuyuki Mutou à la tête de l’équipe de rédaction et Kouichi Hatsumi à la direction de la réalisation. équipe. En France, c’est sur Crunchyroll que l’on a pu suivre les 24 épisodes de Tokyo Revengers, le dernier étant sorti le 18 septembre à 21h00.

1er samedi depuis 6 mois sans épisode de Tokyo Revengers… pic.twitter.com/vLTj2AXkmF — Clem 💫 || CHIFUYU STAN (@eremikarm) September 25, 2021

Si vous vous interrogez sur le prochain épisode de l’anime, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent. Liden Films n’a pas encore annoncé officiellement le renouvellement de la série. Le manga éponyme qui a inspiré la série a été la troisième série la plus vendue au premier semestre 2021, juste derrière Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba et Jujutsu Kaisen. En avril, il a même dépassé le premier, après avoir constamment surpassé One Piece.

L’adaptation animée a été accueillie avec le même enthousiasme par le fandom, et c’est sans doute le meilleur spectacle de 2021 à ce jour. La finale de la saison s’est terminée sur un cliffhanger avec Takemichi mort ou inconscient, laissant les téléspectateurs se gratter la tête. Sans pénurie de sources à couvrir et d’audiences impressionnantes, le renouvellement de l’anime d’action surnaturel semble inévitable. Il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles il est en cours de production, et les créateurs attendent le bon moment pour annoncer la date de sortie.

Cependant, sans mise à jour officielle, nous ne pouvons pas vérifier les affirmations. Le travail de production de la première saison a été achevé en mai 2021, donc Liden Films Studios devrait révéler la date de sortie du dernier opus le plus tôt possible. À la lumière de toutes les informations susmentionnées, nous estimons que la saison 2 de Tokyo Revengers sera diffusée à l’été 2022.

Intrigue de la saison 2 de Tokyo Revengers

Dans la finale de la saison 1, Valhalla, également connu sous le nom de Headless Angel, est affilié à Toman. Mais, lorsque Kisaki en est crédité, Takemichi semble quelque peu perturbé. Chifuyu, qui songe à quitter le gang, annonce que le protagoniste reprendra la 1ère division. Il semble que Takemichi soit un pas de plus vers son objectif après être devenu un cadre haut placé du gang. De plus, lorsqu’il revient au présent, sa vie a changé pour le mieux, et il n’est plus le vaurien libre.

Plus tard dans l’épisode, Kisaki invite Takemichi et Chifuyu à prendre un verre. Il avoue avoir joué un rôle indirect dans la mort de Baji, mais avant que le duo ne puisse faire quoi que ce soit, ils ont le vertige et perdent connaissance. Lorsque Takemichi se réveille, Kisaki tue Chifuyu sous ses yeux et se tourne vers le protagoniste avec des intentions inquiétantes. L’antagoniste procède ensuite à un autre tir, laissant la fin à l’imagination des téléspectateurs.

Dans la saison 2, il sera révélé que Takemichi ne s’est évanoui qu’à cause de ses blessures dans le dernier épisode et qu’il est complètement en sécurité. Heureusement, Kazutora vient le sauver juste à temps et aide le protagoniste avant que les choses ne tournent horriblement mal. Les téléspectateurs apprendront également la trahison choquante de Mikey, qui a secrètement éliminé des membres de Tonma influencés par l’argent des Black Dragons. Pour aggraver les choses, Hinata n’est toujours pas en vie dans le futur, ce qui signifie que Takemichi a beaucoup de choses à régler dans le prochain épisode.

La saison 1 de Tokyo Revengers est désormais disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Crunchyroll.