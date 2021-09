Squid game : la série coréenne qui vous empêchera de dormir la nuit

Squid Game est la nouvelle création de Netflix sur le genre du thriller qui ne vous laissera littéralement pas quitter votre siège et, malgré la brutalité des scènes, vous voudrez toujours en savoir plus sur ce “jeu” bien réel.

Il s’agit d’une série tournée à 100% en Corée du Sud, et en conservant précisément ce style, elle atteint les écrans de millions d’utilisateurs dans le monde, qui l’ont déjà positionnée parmi leurs favoris dans plusieurs pays d’Amérique latine.

L’histoire est celle d’un groupe de 456 personnes qui, désespérées par leurs dettes, décident d’accepter la proposition d’un mystérieux agent de recrutement qui leur propose de participer à un jeu en six étapes et de gagner un prix juteux de plusieurs milliards de wons, la monnaie du pays asiatique.

Ainsi, l’histoire se concentre sur la vie de quelques personnages parmi la masse des joueurs, dont un père divorcé, qui a une tendance à l’addiction au jeu, et une dette envers des créanciers et une banque qui dépasse 400 millions de wons.

Nous rencontrons également un homme d’affaires risqué qui a tout perdu en actions boursières et qui a un énorme problème juridique dû à la fraude et à d’autres crimes financiers, et qui voit dans le jeu apparemment innocent du calmar sa porte de sortie pour récupérer sa vie, sans savoir que cela va se transformer en cauchemar et en véritable enfer.

Parmi les autres personnages figurent un vieil homme en phase terminale et ruiné, ainsi qu’une pickpocket qui doit s’occuper de son petit frère dans un orphelinat catholique et se bat pour éviter d’être expulsée vers sa Corée du Nord natale.

C’est certainement une série qui demande beaucoup de courage et beaucoup de volonté pour surmonter vos pires cauchemars, mais elle promet d’être l’un des plus gros succès de Netflix en 2021.