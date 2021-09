Tokyo Revengers épisode 22 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 22 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 22 sur Crunchyroll

Dans l’épisode précédent, One and only, après avoir vu Baji tomber, Chifuyu se précipite vers lui, exigeant de savoir ce que Kisaki lui a fait. Takemichi se rend compte que le coup de couteau que Baji a reçu de Kazutora était en effet sérieux. Horrifié, il réalise que le futur dont il est issu est en train de se réaliser. Mikey se lève et descend du tas de voitures, révélant qu’il n’a pas encore tué Kazutora car Baji l’a supplié de ne pas le faire. Maintenant que Kazutora lui a également pris Baji, Mikey est libre de le tuer.

Hanma, qui est toujours debout, dit que le combat entre Valhalla et Toman n’est pas encore terminé, mais Mikey le met à terre d’un seul coup de pied, ce qui incite le reste des membres de Valhalla à s’enfuir. Alors qu’il commence à frapper Kazutora, ce dernier pense à son temps avec Baji. Soudain, Baji se lève, descend le long de la pile, déclare qu’il va bien, puis se poignarde. Avant de mourir, Baji dit à Takemichi de prendre soin de Mikey et Toman.

Après que Kazutora ait nargué Mikey, ce dernier recommence à le frapper. Takemichi s’avance et se place entre eux. Alors que Mikey concentre sa colère sur Takemichi pour l’écarter de son chemin, Takemichi lui dit que Baji s’est tué parce qu’il ne voulait pas que Mikey blâme Kazutora pour cela. Alors que Mikey et Kazutora réalisent l’ampleur du sacrifice de leur ami, Mikey voit le charme que Takemichi a trouvé et qui appartenait à l’origine à Baji, et le feu dans ses yeux commence à s’éteindre.

Dans l’épisode 22, la police pourrait arriver. Cela entraînera probablement le départ de tout le monde, à l’exception de Kazutora, qui restera pour assumer la responsabilité de ses actes. Takemichi et Drakken pourraient ensuite rendre visite à Kazutora en prison pour lui transmettre un message de Mikey.

📷 Images promotionnelles de l'épisode 22 "One for all" de #TokyoRevengers (1/2) pic.twitter.com/FTwr785qFx — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) August 30, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 22 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 22 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 22 de Tokyo Revengers sortira le samedi 4 septembre ou le dimanche 5 septembre en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 22 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 4 septembre en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.