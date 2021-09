L’affiliation, le nouvel eldorado du web ?

Pas de stock, peu de charges, multi-thématiques, accessible à tous … nombreux sont les atouts de l’affiliation pour les éditeurs de sites. Pour un complément de revenus ou pour en faire son métier, les créateurs de sites affiliés sont de plus en plus nombreux, surtout depuis que de nouveaux outils innovants permettent de se faciliter la vie et de gagner du temps.

Si vous souhaitez débuter dans l’affiliation, voici les 3 étapes incontournables ainsi que des conseils pour réussir et générer des revenus facilement et rapidement !

1- Créer un site internet et des contenus attractifs

Créez votre site internet et des articles sur des thématiques qui vous plaisent. Partagez votre expérience pour conseiller votre cible (high tech, gaming, maison, mode, beauté, puériculture, voyage …).

Si vous n’avez pas de thématique de prédilection, privilégiez les secteurs avec peu de concurrence et des produits disponibles en affiliation avec un taux de commission convenable pour une bonne rentabilité.

2- Rentabiliser votre travail avec l’affiliation

La gestion d’un site et la création de contenu nécessitent un peu de travail, mais vous pouvez le rentabiliser facilement avec l’affiliation en affichant des produits affiliés sur votre site.

Qu’est ce que l’affiliation ?

L’affiliation est une méthode qui permet de promouvoir des produits et/ou des services sur des sites partenaires (affiliés) via des mises en avant, tests de produits … En échange, l’affilié perçoit des commissions pour chaque vente générée grâce à lui via des liens trackés. De nombreux marchands utilisent cette méthode pour promouvoir leurs produits/services et sont présents sur les marketplaces (Amazon, …) et plateformes d’affiliation (Awin, Effiliation, Kwanko, Tradedoubler, …).

Par conséquent, quelle que soit la thématique visée, vous trouverez un programme d’affiliation adapté.

Affimax un nouvel outil incontournable pour les affiliés

Bonne nouvelle, un nouvel outil d’affiliation 100 % Made in France vient d’être lancé pour faciliter la vie des affiliés : Affimax un plugin comparateur de prix qui fonctionne sur WordPress, le CMS* le plus répandu sur la toile.

C’est un plugin qui permet de créer facilement et rapidement des boxes produits affiliés, des comparateurs de prix, … en quelques secondes avec toutes les infos du produit et votre lien tracké en automatique.

Présentation d'Affimax

Lire cette vidéo sur YouTube

Pour les plus pressés, vous avez le mode automatique d’Affimax qui permet d’afficher des produits affiliés de manière automatique sur toutes les pages de votre site en 3 secondes. C’est magique, l’algorithme d’Affimax, prend en compte le titre de l’article et affiche des produits qui y correspondent.

Par exemple, si un article parle d’iPhone, en activant le mode auto d’Affimax, vous aurez une sélection d’iPhone affiché sur votre article avec leurs prix et les marchands qui les proposent et vos liens trackés en automatique. Si un autre article parle de TV, vous aurez une sélection de TV affichée, si cela parle de jouets, cela affichera des jouets, … Et cela quelle que soit la thématique de vos pages et de votre site (high tech, gaming, maison, mode, beauté, puériculture …). C’est aussi simple que cela !

Pour les plus méticuleux, vous pouvez aussi si vous le souhaitez choisir des produits précis à afficher pour faire des tests de produits par exemple … Le plugin Affimax s’adapte à tous les besoins avec de nombreuses fonctionnalités personnalisables en quelques clics (choix des produits via mots clés, code ASIN, EAN, choix des marchands, choix de produits en promos, rajout des notes, avantages et inconvénients …).

Il peut s’utiliser en mode Gutenberg, Classic Editor, shortcodes, widgets, … selon vos besoins.

L’interface d’Affimax est très intuitive et facile à utiliser et vous permet de créer de jolies boxes produits personnalisées en quelques secondes.

Grâce à la fonction comparaison de prix automatique du plugin Affimax, vous aurez un maximum de produits affiliés avec un maximum de marchands affichés qui vous permettra d’avoir plus de chances de toucher de commissions affiliés.

Si vous souhaitez tester Affimax, voici un code promo qui vous permet d’avoir 10 % de réduction : « BEGEEK10 ».

3- Référencer votre site

Vous avez un beau site et des articles de qualité, mais si personne ne vient les lire, ce serait dommage. Il faut donc faire connaître votre site : sur les réseaux sociaux, via le référencement …

En effet, plus il y aura de visites sur votre site plus vous aurez de chances que les lecteurs cliquent sur les produits affiliés et plus vous aurez de chances d’avoir des commissions !

Vous savez maintenant comment gagner de l’argent grâce à l’affiliation. À noter que cela peut prendre quelques semaines à quelques mois avant de faire vos premières commissions d’affiliation en fonction de la visibilité de votre site.

Vous l’avez compris cette technique est accessible à tous, y compris les débutants et les petits budgets. C’est pour cela que l’affiliation a de plus en plus de succès surtout avec de nouveaux outils aussi efficaces, rapides et pratiques qu’Affimax.

*CMS : Logiciels qui facilitent la conception, la gestion et la mise à jour des sites Web