TikTok se rapproche d’une interdiction américaine

La Chambre a voté pour un projet de loi interdisant TikTok sur les appareils fédéraux.

Les politiciens craignent que le réseau social chinois ne constitue une menace pour la sécurité.

Un projet de loi du Sénat devrait être adopté prochainement.

La possibilité d’une interdiction américaine de TikTok vient de se renforcer après un vote de la Chambre en faveur de la restriction du réseau social. Politique rapporte que les représentants ont voté 336-71 en faveur de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale, qui comprend un amendement interdisant TikTok de tous les appareils fédéraux.

Le représentant du Colorado, Ken Buck, a proposé l’ajout après avoir qualifié TikTok de «menace sérieuse pour la sécurité nationale». La collecte de données de l’entreprise pourrait théoriquement être utilisée dans une cyberattaque si elle était partagée avec le gouvernement chinois, a déclaré Buck. La plupart des militaires américains ont déjà interdit l’utilisation de TikTok pour des raisons similaires.

L’interdiction n’est pas garantie de devenir loi. Le Sénat doit encore adopter sa version de la loi plus tard cette semaine, et les deux côtés du Congrès devront concilier leurs projets de loi avant de pouvoir recevoir la signature du président. Il est possible que l’interdiction soit modifiée ou supprimée au cours du processus.

Si la loi interdit l’accès à TikTok, cependant, elle pourrait rapprocher les États-Unis d’une interdiction plus large du service. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que les responsables «envisageaient» d’interdire l’accès général aux applications de médias sociaux chinois, et qu’une décision au niveau fédéral contre TikTok alimenterait cette affaire.

Pour sa part, TikTok a maintes fois soutenu qu’il ne partageait pas les données de son application avec le gouvernement chinois. Sa société mère ByteDance gère une application équivalente, Douyin, à l’intérieur des frontières chinoises. TikTok a mis un point d’honneur à embaucher un PDG américain et à se distancer des opérations chinoises de ByteDance.

Quoi qu’il arrive, cela ajoute à la pression sur le géant des médias sociaux. L’Inde a récemment interdit TikTok et 59 autres applications en raison de son différend en cours avec la Chine, et a également cité la sécurité comme un facteur. Le service de partage de vidéos est déjà sur le point de perdre des milliards de dollars à cause de l’interdiction de l’Inde, et cela ne pourrait qu’empirer si les États-Unis emboîtaient le pas.