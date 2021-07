The Walking Dead saison 11 : Date de sortie, casting et détails de l’intrigue sur OCS

The Walking Dead est l’une des séries de zombies les plus connues à la télévision par câble. Développé par Frank Darabont, le spectacle post-apocalyptique est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. La série tourne autour d’un groupe de survivants dans un monde envahi par les zombies, connus sous le nom de « marcheurs ». Alors que la société s’effondre et que les gens luttent pour survivre, les humains eux-mêmes deviennent une menace aussi importante que les marcheurs.

La série d’horreur est sortie pour la première fois le 31 octobre 2010. La série de longue date a généralement été bien reçue, bien que les saisons 7 et 8 aient reçu des critiques mitigées. Le drame zombie est principalement connu pour l’action et le gore, mais il a été apprécié pour les personnages bien développés et leurs interactions interpersonnelles. L’excellent ensemble d’acteurs et le scénario bien rythmé gardent le public accroché. Alors, si vous attendez de connaître la onzième saison, voici tout ce que nous avons rassemblé !

Date de sortie de la saison 11 de The Walking Dead

La saison 11 de The Walking Dead sortira le 22 août 2021, à 21h00 sur AMC. En France, on aura droit aux épisodes en US+24 sur OCS, donc le 23 août. Les épisodes durent environ 41 à 67 minutes chacun. La saison de 24 épisodes sera divisée en trois blocs de huit épisodes. Le deuxième lot pourrait arriver fin 2021 ou début 2022, et l’ensemble final devrait atterrir au printemps ou à l’été 2022.

La saison 11 a été annoncée le 5 octobre 2019 au New York Comic-Con. Mais le 9 septembre 2020, il a été révélé que la saison à venir serait la dernière diffusion de la populaire émission AMC. La production pour le onzième versement seulement a commencé en février 2021 en raison de retards causés par la pandémie. En règle générale, les nouvelles saisons arrivent en octobre, faisant de la saison 11 la première et la seule édition à être diffusée en été.

La saison 10 a été diffusée du 6 octobre 2019 au 4 avril 2021 sur AMC, avant d’atterrir sur Netflix le 26 juillet 2021. Donc, si vous espérez voir la saison à venir sur le streamer, vous devrez peut-être attendre plus longtemps. Même si la série touche à sa fin, l’équipe créative n’a pas fini de raconter des histoires se déroulant dans le monde fictif.

La série mère a déjà engendré “The Walking Dead: World Beyond” et “Fear the Walking Dead”, mais d’autres émissions se profilent à l’horizon.

Une autre série de la franchise devrait être diffusée en 2023, ce qui mettra Daryl et Carol au premier plan. Dans le même temps, un film centré sur Rick Grimes est également en préparation. De plus, les fans auront droit à une émission d’anthologie intitulée “Tales of the Walking Dead”.

Casting de la saison 11 de The Walking Dead

Nous verrons les membres clés de la distribution revenir pour la dernière saison. Il s’agit de Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Khary Payton (Ezekiel) et Christian Serratos (Rosita Espinosa). Lauren Cohan (Maggie Greene), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cassady McClincy (Lydia), Seth Gilliam (Gabriel Stokes), Ross Marquand (Aaron) et Cooper Andrews (Jerry) devraient revenir, parmi beaucoup d’autres.

Margot Bingham, qui incarne Stéphanie, a été promue régulière dans la série et de nombreux acteurs ont rejoint le casting. Certains nouveaux visages sont Michael James Shaw (Mercer), Laila Robins (Pamela Milton) et Josh Hamilton (Lance Hornsby). Mercer, Pamela et Lance font tous partie de la communauté du Commonwealth, où Mercer est le chef de l’armée et Pamela est le chef de la communauté. Le fils réel de Jeffrey Dean Morgan, Gus, apparaîtra également dans la saison à venir en tant que marcheur. Jacob Young a été choisi pour jouer Deaver, mais les détails du personnage n’ont pas encore été divulgués.

Intrigue de la saison 11 de Walking Dead

À la fin de la saison 10, la plupart des personnages principaux se retrouvent à Alexandrie. Cela inclut Carol et Daryl, qui ont encore des choses à régler. Le dernier épisode nous donne un aperçu du passé tragique de Negan alors qu’il retourne à Alexandrie, malgré les avertissements de Carol. Le fait est que Maggie est de retour et qu’elle n’a pas pardonné à Negan d’avoir tué son mari. Mais Negan est prêt à accepter tout ce que le destin lui réserve.

La onzième et dernière saison débutera par l’affrontement entre Negan et Maggie. La communauté d’Alexandrie aura du mal à accueillir toutes les personnes qui y ont débarqué. De nouveaux méchants appelés les Reapers se rapprocheront de la communauté. La saison 11 présentera également Commonwealth, qui est un réseau de communautés dotées d’armes avancées. La dernière saison utilisera principalement le contenu des numéros 175-193 de la série de bandes dessinées.

Bande-annonce de la saison 11 de Walking Dead

Le gore, la tension, l’action – la bande-annonce de la dernière saison a tout pour plaire !