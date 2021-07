Comment mettre à jour Snapchat ? Processus de réinstallation suite à la panne

Snapchat a crashé pour beaucoup d’entre nous au cours des dernières 24 heures. L’équipe d’assistance de Snapchat guide maintenant les utilisateurs dans le processus de réinstallation, afin de tenter de résoudre le problème. Alors, comment mettre à jour Snapchat ?

L’équipe d’assistance de Snapchat a indiqué qu’elle était au courant du problème persistant de l’application, et s’est rendue sur Twitter pour rassurer les utilisateurs en leur disant que le bug était en train d’être corrigé.

Plus tard, l’équipe a indiqué aux fans de Snap que le problème avait été résolu, même si beaucoup d’entre eux avaient encore des difficultés à accéder à l’application.

Le crash de l’application est certainement devenu une perturbation ! Plus de 50 000 rapports ont été postés sur le site Downdetector.

The issue has been resolved. If you're still having trouble, please manually update your app in the App Store!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) July 30, 2021